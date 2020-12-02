Шмыгаль рассказал, кого освободят от соцвзноса в случае локдауна

В Украине 200 тысяч физических лиц-предпринимателей могут освободить от уплаты всех налогов и Единого социального взноса. Такие "налоговые каникулы" будут действовать только в период жесткого карантина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 2 декабря.

"Фактически 200 тысяч физических лиц-предпринимателей первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая единый социальный взнос. Все эти инструменты могут быть введены в случае жестких карантинных ограничений", – сказал Шмыгаль. По его словам, президент Владимир Зеленский уже подал соответствующие инициативы в Верховную Раду.

"Я надеюсь, что в ближайшее время они будут приняты в зале Верховной Рады", – отметил глава правительства.

Кроме того, он сообщил, что правительство разрабатывает и другие программы поддержки бизнеса, часть из которых уже работает. В частности, речь идет о предоставлении материальной помощи ФЛП на детей до 10 лет, оказании помощи по временной нетрудоспособности. "Правительство также приняло решения, которые позволяют предоставлять компенсацию работникам в случае заболевания (на коронавирус, - ред.) или самоизоляции. Программа, в том числе, направлена на то, чтобы избежать практики, когда работник умалчивает контакт с больным, чтобы не потерять рабочие часы и заработок", – добавил премьер.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленський анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату в размере 8 тыс. грн. Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.

По данным экс-министра соцполитики Андрея Ревы, в Украине около 40% работающих платят единый соцвзнос (большая часть которого поступает в ПФУ) с минималки. Освобождение предпринимателей от уплаты ЕСВ может стать ударом по Пенсионному фонду, финансирование которого в 2021 году планируют сократить на 8,5 млрд грн.

Эксперты считают, что ПФУ намеренно банкротят и скоро Украину ждет коллапс солидарной системы.

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