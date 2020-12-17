Шмыгаль назвал ожидаемую дату очередного транша от МВФ

В Кабинете министров Украины ожидают получение очередного транша от Международного валютного фонда в феврале-марте 2021 года.

Об этом глава правительства Денис Шмыгаль заявил 17 декабря во время "Большого разговора НВ: Украина и мир в 2021". Запись транслировалась на YouTube-канале "Нового времени".

"Думаю, февраль-март. Это прогнозы, которые мы обсуждаем с МВФ, если не будет каких-то, как говорят в МВФ, сюрпризов", – сказал он.

Шмыгаль добавил, что на следующей неделе запланированы очередные переговоры между Украиной и Международным валютным фондом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году Украине понадобится около 600 млрд грн на обслуживание и погашение кредитов, что составляет около 45% расходной части всех расходов.

Напомним, что среди условий получения кредита Украина должна отменить регулирование тарифов на газ и провести налоговую реформу.