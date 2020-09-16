Шмыгаль развенчал миф о неподъемном дефиците бюджета Украины на 2021 год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что разговоры о "неподъемном дефиците" бюджета в проекте на 2021 год – это миф.

"Должен объяснить миф о "неподъемном дефиците бюджета". Из-за пандемии почти каждая страна в мире увеличила дефицит своих бюджетов. Это было сделано, чтобы не повышать налоги и увеличивать расходы на медицину, и поддержать людей и бизнес", – сказал во время заседания правительства в среду, 16 сентября.

На следующий год Камин заложил в бюджет 6% дефицита, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.

"Министерство финансов тщательно просчитало пути привлечения финансирования для покрытия такого уровня дефицита. Мы ожидаем увеличения поступлений за счет улучшения работы налоговой и таможенной службы, и отказов от коррупционных схем предыдущих лет", – сказал Шмыгаль.

Он заявил, что решение повысить минимальную зарплату сначала до 6000 грн, а затем до 6500 грн, за которое критикуют правительство – оправдано.

"Такое решение для людей. Оно оживит потребительский спрос и положительно скажется на экономике, особенно на украинских производителях", – добавил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября Кабмин рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2021 год, который ему направило Министерство финансов.

Документ предусматривает следующие показатели: рост ВВП – 4,6%, инфляция – 7,3%, среднемесячная зарплата – 13600 грн. В бюджете заложен курс 29,1 грн/$.

Дефицит бюджета составит 270 млрд гривен, так что в следующем году Украине не обойтись без кредитов. Однако в Минфине сказали, что зависимость от заемных денег будет меньше, чем в 2020 году.

В 2021 году одним из источников финансирования дефицита госбюджета станут поступления от приватизации. В проект госбюджета они заложены на уровне 6 млрд грн.

В проект бюджета Украины на 2021, который принял Кабмин, на программу медицинских гарантий планируется выделить 123,4 млрд грн, тогда как по данным Национальной службы здоровья на это необходимо 240 млрд грн.