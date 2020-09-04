Шмыгаль назвал курс доллара, который заложат в бюджете на 2021 год

В проекте государственного бюджета на 2021 год будет заложен курс около 29 гривен за доллар.

В эфире телеканала "Украина 24" премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что этот курс немного оптимистичнее, чем был заложен в текущем году – 29,5 грн, передает "Интерфакс-Украина".

"Курс валют закладывается в районе 29 гривен, он даже немного оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 гривен в этом году", – сказал глава правительства.

По его словам, такой показатель дает уверенность гражданам и инвесторам в том, что курс валют будет стабильным.

Также Шмыгаль выразил уверенность, что до конца года курс доллара будет стабильным на уровне 27-28 грн.

"До конца года у нас остается еще уплата около 44 млрд грн эквивалент в валюте, это уже не критические платежи для бюджета. И я уверен, что они никак не повлияют на колебания курса, мы это просчитывали с Национальным банком, с Министерством финансов, поэтому с точки зрения стабильности экономики, бюджета, валютного курса у нас все в порядке... Курс будет стабильным в границах 27-28 грн/1$", – заверил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в пятницу, 4 сентября, вырос на 4 копейки и установился на уровне 27,69 грн, а стоимость евро пошла вниз – до 32,73 грн (-6 коп.).