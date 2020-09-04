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Шмыгаль назвал курс доллара, который заложат в бюджете на 2021 год

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Mакроэкономика
1,3 т.
Премьер заявил, что на 2021 год заложат более оптимистичный курс доллара

Премьер заявил, что на 2021 год заложат более оптимистичный курс доллара. Фото liga.net.

В проекте государственного бюджета на 2021 год будет заложен курс около 29 гривен за доллар.

В эфире телеканала "Украина 24" премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что этот курс немного оптимистичнее, чем был заложен в текущем году – 29,5 грн, передает "Интерфакс-Украина".

"Курс валют закладывается в районе 29 гривен, он даже немного оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 гривен в этом году", – сказал глава правительства.

По его словам, такой показатель дает уверенность гражданам и инвесторам в том, что курс валют будет стабильным.

Также Шмыгаль выразил уверенность, что до конца года курс доллара будет стабильным на уровне 27-28 грн.

"До конца года у нас остается еще уплата около 44 млрд грн эквивалент в валюте, это уже не критические платежи для бюджета. И я уверен, что они никак не повлияют на колебания курса, мы это просчитывали с Национальным банком, с Министерством финансов, поэтому с точки зрения стабильности экономики, бюджета, валютного курса у нас все в порядке... Курс будет стабильным в границах 27-28 грн/1$", – заверил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в пятницу, 4 сентября, вырос на 4 копейки и установился на уровне 27,69 грн, а стоимость евро пошла вниз – до 32,73 грн (-6 коп.).

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УкраинаКурс валютКабинет министров УкраиныдолларДенис Шмыгаль
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