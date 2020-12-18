Шмыгаль назвал дату переговоров с миссией МВФ

В Украине с 21 по 23 декабря будет работать миссия Международного валютного фонда.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он уточнил, что из-за пандемии "визит" состоится в онлайн-формате.

Глава правительства уточнил, что планируется пересмотр программы stand-by.

"Начало работы миссии МВФ свидетельствует о поддержке Украины и позитивном сигнале по поводу выплаты следующего транша", – отметил Шмыгаль.

Премьер также поблагодарил президента и Министерство финансов за "плодотворную работу над выполнением структурных "маяков" и других международных обязательств".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль озвучил ожидаемую дату получения следующего транша от Международного валютного фонда. Так, премьер рассчитывает на февраль-март.

Напомним, что в 2021 году Украине понадобится около 600 млрд грн на обслуживание и погашение кредитов, что составляет около 45% расходной части всех расходов.