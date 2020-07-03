Шмыгаль анонсировал получение 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС

Mакроэкономика 23:41, 3.07.2020 Обновлено: 00:00, 4.07.2020

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал подписание меморандума с Европейским Союзом о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Как заявил он в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", подписание запланировано на 20-е числа июля.

"Уже в 20-х числах месяца, я надеюсь, мы подпишем очередной меморандум про предоставление следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Евросоюза, это сегодня было проговорено с вице-президентом Европейской комиссии", – сказал Шмыгаль.

По его словам, это свидетельствует о том, что несмотря на отставку главы Национального банка, Украина остается стабильной.

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