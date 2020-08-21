Шевченко рассказал Bloomberg о монетарной политике НБУ и отношениях с МВФ
Глава НБУ Кирилл Шевченко ответил на острые вопросы Bloomberg, рассказав о сотрудничестве с МВФ, деле Приват Банка и политике, которую будет проводить Набцанк.
Анонс был опубликован на странице Национального банка Украины в Facebook, где были озвучены ключевые темы разговора с Шевченко.
Главные тезисы:
Никто из чиновников не донимает звонками с просьбой установить учетную ставку на том или ином уровне. По мнению главы НБУ, без независимости в принятии решений эту должность и не стоило бы занимать. Независимость центрального банка он будет защищать и дальше.
Монетарная политика будет оставаться последовательной, планов по развертыванию программ количественного смягчения нет.
Сотрудничество с МВФ – безусловный приоритет для Украины. Это также важный индикатор для других международных партнеров – ЕС, Всемирного банка, иностранных инвесторов.
В судебном деле Приват Банка Национальный банк будет стоять исключительно на стороне интересов государства.
Прочитать статью Bloomberg можно тут.