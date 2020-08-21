Шевченко рассказал Bloomberg о монетарной политике НБУ и отношениях с МВФ

Кирилл Лютый Mакроэкономика 19:35, 21.08.2020 Обновлено: 20:11, 21.08.2020

Глава НБУ Кирилл Шевченко ответил на острые вопросы Bloomberg, рассказав о сотрудничестве с МВФ, деле Приват Банка и политике, которую будет проводить Набцанк.

Анонс был опубликован на странице Национального банка Украины в Facebook, где были озвучены ключевые темы разговора с Шевченко.

Главные тезисы:

  • Никто из чиновников не донимает звонками с просьбой установить учетную ставку на том или ином уровне. По мнению главы НБУ, без независимости в принятии решений эту должность и не стоило бы занимать. Независимость центрального банка он будет защищать и дальше.

  • Монетарная политика будет оставаться последовательной, планов по развертыванию программ количественного смягчения нет.

  • Сотрудничество с МВФ – безусловный приоритет для Украины. Это также важный индикатор для других международных партнеров – ЕС, Всемирного банка, иностранных инвесторов.

  • В судебном деле Приват Банка Национальный банк будет стоять исключительно на стороне интересов государства.

Прочитать статью Bloomberg можно тут.

Комментировать
Экономика Mакроэкономика

Смотрите также

Навального могли отравить во второй раз неизвестным ядом: кто вывел политика из игры и при чем тут Кремль

Егорова об украинских героях: мне не нравятся эти селюки, готовые отдать свою жизнь

На Николаевщине для расклейки рекламы "Слуги народа" задействовали пожарные машины. Видео

"Слуга народа" выступил за проведение местных выборов на Донбассе и в Крыму

Херсонский завод обеспечили госзаказами после звонка Зеленского в Минобороны