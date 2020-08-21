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Шевченко рассказал Bloomberg о монетарной политике НБУ и отношениях с МВФ

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Mакроэкономика
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Кирилл Шевченко

Кирилл Шевченко. bank.gov.ua

Глава НБУ Кирилл Шевченко ответил на острые вопросы Bloomberg, рассказав о сотрудничестве с МВФ, деле Приват Банка и политике, которую будет проводить Набцанк.

Анонс был опубликован на странице Национального банка Украины в Facebook, где были озвучены ключевые темы разговора с Шевченко.

Главные тезисы:

  • Никто из чиновников не донимает звонками с просьбой установить учетную ставку на том или ином уровне. По мнению главы НБУ, без независимости в принятии решений эту должность и не стоило бы занимать. Независимость центрального банка он будет защищать и дальше.

  • Монетарная политика будет оставаться последовательной, планов по развертыванию программ количественного смягчения нет.

  • Сотрудничество с МВФ – безусловный приоритет для Украины. Это также важный индикатор для других международных партнеров – ЕС, Всемирного банка, иностранных инвесторов.

  • В судебном деле Приват Банка Национальный банк будет стоять исключительно на стороне интересов государства.

Прочитать статью Bloomberg можно тут.

Шевченко рассказал Bloomberg о монетарной политике НБУ и отношениях с МВФ

Шевченко рассказал Bloomberg о монетарной политике НБУ и отношениях с МВФ

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УкраинаНациональный банк УкраиныКирилл Шевченко
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