Глава НБУ Кирилл Шевченко ответил на острые вопросы Bloomberg, рассказав о сотрудничестве с МВФ, деле Приват Банка и политике, которую будет проводить Набцанк.

Анонс был опубликован на странице Национального банка Украины в Facebook, где были озвучены ключевые темы разговора с Шевченко.

Главные тезисы:

Никто из чиновников не донимает звонками с просьбой установить учетную ставку на том или ином уровне. По мнению главы НБУ, без независимости в принятии решений эту должность и не стоило бы занимать. Независимость центрального банка он будет защищать и дальше.

Монетарная политика будет оставаться последовательной, планов по развертыванию программ количественного смягчения нет.

Сотрудничество с МВФ – безусловный приоритет для Украины. Это также важный индикатор для других международных партнеров – ЕС, Всемирного банка, иностранных инвесторов.

В судебном деле Приват Банка Национальный банк будет стоять исключительно на стороне интересов государства.

Прочитать статью Bloomberg можно тут.

Шевченко рассказал Bloomberg о монетарной политике НБУ и отношениях с МВФ

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