Практически закончили с коллегами нашу ежегодную оценку схем избегания налогов в Украине. Из ключевых тенденций:

- схемой № 1 второй год подряд остаются злоупотребления на границе (потери доходов до 98 млрд грн/в год);

- с 2016 года, по мере восстановления экономики, зарплаты в конвертах и бегство прибыли в офшоры демонстрируют умеренно-уверенный рост (потери бюджета приросли соответственно +20 и +4 млрд грн);

- 2019 год отмечен не только сменой политических предпочтений украинцев, но и нетривиальным ростом объемов скруток по НДС и контрафакта (текущие попытки фискальных властей на фронтах избегания уплаты НДС и контроля подакцизной продукции сможем оценить в следующем году);

- пробуксовка реформ контролирующих органов, что дезориентированы в условиях бесконечных смен вывесок и персоналий управленцев; нежелание ликвидировать налоговую милицию и забирать функцию контроля экономики у других правоохранительных структур; слабая, но недружественная бизнесу фискальная политика не позволили в 2018-2019 годах переломить ситуацию со сбором налогов. Украина, по прежнему, территория где налоги собираются в агрессивной манере, а избегание налогов остается:

национальным видом спорта - для крупного бизнеса и состоятельных граждан;

вопросом выживания - для малого бизнеса и предпринимательства.

http://iset-ua.org/.../Shemi_minimizacii_podatkiv_2020.pdf