Российский проект "Северный-поток-2" остановили еще во время первого пакета санкций США, которые коснулись трубоукладчиков. Теперь же, распространяя ограничения на страховиков, американцы забивают "дополнительный гвоздь в гроб" проекта.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Кутихин ."Мы видим, что все санкции, которые были назначены уже, и санкции, которые анонсируются на 2021 год, они исходят из Конгресса, а не от президента. Если президент Трамп еще мог тормозить введение санкций, я думаю, что Байден против Конгресса не пойдет. И все, что предписывает, он будет делать. Снижается торможение", – рассказал он.

Новые санкции против страховых компаний – "дополнительные гвозди в гроб "Северного потока-2", рассказывают в Rusenergy. Мол, в мире нет ни одного трубоукладчика, который решился бы пойти против США. Попадание в санкционные списки может означать конец бизнесу.

"Остановили проект еще в декабре. Еще первых санкций было достаточно, чтобы остановить строительство. Сейчас санкции усугубляют: их распространяют и на компании, которые обслуживают, и на компании, которые страхуют. Они добавляют мало и фактически это дополнительный гвозди в гроб проекта", – говорит Кутихин.

"Когда у меня спрашивают, достроят ли "Северный поток-2", я отвечаю встречным вопросом: а вы знаете хотя бы одного трубоукладчика в мире, который бы решился пойти против США?", – говорит Кутихин.

Отметим, газопровод "Северный поток-2" пойдет в обход Украины. Сейчас Россия вынуждена использовать украинскую газотранспортную систему, чтобы продавать свое голубое топливо в ЕС. Если бы новый газопровод запустили, Украина могла бы потерять миллиарды долларов доходов от транзита. Кроме того, страна-агрессор полностью бы потеряла зависимость от украинской ГТС.

Как рассказывают в "Нафтогазе", эта зависимость – одна из причин, по которой Кремль сдерживается от масштабной военной агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства сможет смягчить санкции, напрасны.