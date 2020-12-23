У Трампа готовятся напоследок нанести "смертельный удар" по "Северному потоку-2" – Reuters

Уходящая администрация президента США Дональда Трампа якобы готовится ввести против "Северного потока-2" более широкие санкции, которые могут стать "смертельным ударом" для проекта РФ.

Об этом в среду, 23 декабря, заявило агенство Reuters, ссылаясь на трех анонимных высокопоставленных представителей Белого дома. Официальной информации о новых ограничениях пока нет.

Указывается, что санкции якобы одобрены Конгрессом и их могут ввести в ближайшие недели.

Также Штаты призовут европейских союзников и частные компании прекратить работы, которые могут помочь в строительстве газопровода.

Добавим, 23 декабря стало известно, что Трамп наложил вето на одобренный Конгрессом проект военного бюджета-2021. Этот документ предусматривал, в частности, санкции в отношении "северного" и "турецкого" газопроводов.

Президент США пояснил этот шаг тем, что в нынешнем виде проект является "подарком России и Китаю", передает Reuters. Кроме того, утверждает глава страны, документ не включает важнейшие меры национальной безопасности.

Агенство отметило, что ранее вето Трампа вводились в действие благодаря поддержке соратников-республиканцев в Конгрессе. В этот раз за вето американского главы могут не проголосовать.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 декабря стало известно, что в России перевели Nord Stream 2 AG (проектная компания "Северного потока-2") из владения головной компании "Газпром" на "Газпром международные проекты".