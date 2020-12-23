У Трампа готовятся напоследок нанести "смертельный удар" по "Северному потоку-2" – Reuters
Уходящая администрация президента США Дональда Трампа якобы готовится ввести против "Северного потока-2" более широкие санкции, которые могут стать "смертельным ударом" для проекта РФ.
Об этом в среду, 23 декабря, заявило агенство Reuters, ссылаясь на трех анонимных высокопоставленных представителей Белого дома. Официальной информации о новых ограничениях пока нет.
Указывается, что санкции якобы одобрены Конгрессом и их могут ввести в ближайшие недели.
Также Штаты призовут европейских союзников и частные компании прекратить работы, которые могут помочь в строительстве газопровода.
Добавим, 23 декабря стало известно, что Трамп наложил вето на одобренный Конгрессом проект военного бюджета-2021. Этот документ предусматривал, в частности, санкции в отношении "северного" и "турецкого" газопроводов.
Президент США пояснил этот шаг тем, что в нынешнем виде проект является "подарком России и Китаю", передает Reuters. Кроме того, утверждает глава страны, документ не включает важнейшие меры национальной безопасности.
Агенство отметило, что ранее вето Трампа вводились в действие благодаря поддержке соратников-республиканцев в Конгрессе. В этот раз за вето американского главы могут не проголосовать.
Напомним:
В декабре-2020 Россия возобновила строительство трубопровода "Северный поток-2" стоимостью 11,6 млрд долларов. Работы завершены на 90%, хотя год они стояли "на паузе" из-за санкций США.
Новые работы были сосредоточены на участке в 2,6 км в экономической зоне Германии. Кроме того, планируется строительство в датской исключительной экономической зоне.
Вашингтон неоднократно заявлял, что проект, который увеличит зависимость от российского газа, поставит под угрозу энергетическую безопасность Европы. Россия утверждает, что санкции представляют собой "недобросовестную конкуренцию".
Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2".
В то же время глава России Владимир Путин заявил, что газопровод буде закончен даже при новой американской администрации.
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 декабря стало известно, что в России перевели Nord Stream 2 AG (проектная компания "Северного потока-2") из владения головной компании "Газпром" на "Газпром международные проекты".