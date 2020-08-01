"Северный поток-2" – плата "за оружие Путина", – премьер Польши о сотрудничестве Германии с РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий критически оценил планы построения газопровода "Северный поток-2" и заявил, что таким образом Германия платит за "оружие Путина".

"По нашей оценке – это оплата европейскими деньгами оружия для Путина. Нам это не нравится", – цитирует издание Рolskieradio слова премьера. Матеуш Моравецкий подчеркнул, что, будучи наиболее проевропейской и проамериканской страной Европы, Польша старается укрепить трансатлантический союз.

Матеуш Моравецкий сказал, что экономические показатели в Польше растут, что является, среди прочего, следствием быстрой реакции польских властей на эпидемию коронавируса. Премьер вспомнил о данных, касающихся промышленной продукции и розничной торговли. Он также говорил о сравнительно небольшое увеличение безработицы. "Нам удалось сохранить большинство, если не все рабочие места", – подчеркнул Моравецкий.

На вопрос о выводе американских войск из Германии, премьер ответил, что, хотя решение по этому делу принимает Вашингтон, то это следует обсуждать в рамках НАТО. "Мы бы хотели, чтобы такого рода действия были результатом консенсуса", – заявил Моравецкий.

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