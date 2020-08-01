"Северный поток-2" – плата "за оружие Путина", – премьер Польши о сотрудничестве Германии с РФ
Польша выступила против "Северного потока-2".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий критически оценил планы построения газопровода "Северный поток-2" и заявил, что таким образом Германия платит за "оружие Путина".
"По нашей оценке – это оплата европейскими деньгами оружия для Путина. Нам это не нравится", – цитирует издание Рolskieradio слова премьера. Матеуш Моравецкий подчеркнул, что, будучи наиболее проевропейской и проамериканской страной Европы, Польша старается укрепить трансатлантический союз.
Матеуш Моравецкий сказал, что экономические показатели в Польше растут, что является, среди прочего, следствием быстрой реакции польских властей на эпидемию коронавируса. Премьер вспомнил о данных, касающихся промышленной продукции и розничной торговли. Он также говорил о сравнительно небольшое увеличение безработицы. "Нам удалось сохранить большинство, если не все рабочие места", – подчеркнул Моравецкий.
На вопрос о выводе американских войск из Германии, премьер ответил, что, хотя решение по этому делу принимает Вашингтон, то это следует обсуждать в рамках НАТО. "Мы бы хотели, чтобы такого рода действия были результатом консенсуса", – заявил Моравецкий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) отказало компании Nord Stream 2 AG в выводе проекту российского газопровода "Северный поток-2" из-под правил обновленной газовой директивы ЕС.
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) изменило свое решение в пользу России и вывело ее газопровод "Северный поток-2" из-под действия норм газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет.