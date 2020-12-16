Сенатор США – о санкциях против "Северного потока-2": газопровод никогда не будет запущен

Российский газопровод "Северный поток-2" уже никогда не запустится, если США введут новые санкции против него.

Такое мнение 16 декабря высказал американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз, передает USA Today. Он заявил, что новая волна ограничений подготовлена "с хирургической точностью".

Круз пояснил, что санкции нацелены на операции по строительству газопровода. Они затрагивают страховые компании и процесс сертификации газопровода.

Сенатор Тед Круз.

"Вторая волна санкций подготовлена с хирургической точностью так, чтобы не допустить окончания строительства. Считаю, что этот проект никогда не будет запущен и по газопроводу никогда не пойдет газ", – сказал сенатор.

Круз добавил, что это станет сигналом всем международным инвесторам проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конгресс США принял закон об оборонном бюджете страны, который предусматривает введение новых санкций против проекта российского газопровода "Северный поток-2".

Президент Дональд Трамп пригрозил ветировать документ, однако за него отдали голоса больше трети конгрессменов (335), что позволяет отменить вето.