В Германии назвали аргументы против снятии санкций с России

В Германии считают, что санкции против России необходимо продлевать, иначе конфликт на конфликт на Донбассе вспыхнет с новой силой.

К таким выводам пришли журналисты немецкого телеканала ARD, сообщает "ИноСМИ". Они сделали анализ плюсов и минусов санкций как для России, так и для Европы.

В публикации напоминают, как "штафовали" Россию (за аннексию Крыма, за агрессию на Донбассе и действия, направленные против суверентитета и независимости Украины) и говорят, что время от времени европейские политики и предприниматели (нередко после встреч с президентом РФ Владимиром Путиным и другими представителями РФ) высказываются за отмену санкций. Причина, по их словам, состоит в том, что экономика Европы, якобы тоже сильно от них страдает.

Однако немецкие журналисты считают, что убытки Европы связаны не столько с санкциям, сколько с тем, что россияне за последние годы сильно обеднели из-за упавшей экономики.

"Нужно еще смотреть на медленно растущие инвестиции, застой в потреблении и падение реальных доходов населения России в последние шесть лет. К этому добавилось удорожание немецких товаров, связанное с падением курса рубля, а также то обстоятельство, что при государственных закупках предпочтение отдается местным, а не зарубежным промышленным товарам. То есть, проблемы немецких компаний на российском рынке в меньшей степени связаны с санкциями ЕС, носящими точечный характер", - приводится мнение директора по России Немецкого агентства по внешнеэкономическим связям Герита Шульце.

Также немецкие экономисты обращают внимание, что для немецких земель важнейшим рынком сбыта является ЕС, а не Россия. К примеру, среди торговых партнеров Саксонии Россия стоит аж на 17 месте.

В Европе задумываются над снятием санкций с России

В статье отмечается, что немецкий бизнес сильно боится санкций от США. Там грозят крупными штрафами фирмам, которые сотрудничают с Россией. Зачастую мелкий бизнес не имеет достаточно средств, чтобы проверять своих бизнес-партнеров (к примеру, если фирма с российским капиталом будет маскироваться под европейскую).

"Тем не менее, по данным Немецкой внешнеторговой палаты в Москве, дела идут хорошо: немецкие компании инвестировали в 2018 году в Россию 3,2 млрд евро. Это самый большой показатель за последние десять лет", - пишут журналисты ARD.

В итоге они приходят к выводу, что сохранить санкции против России все же необходимо, чтобы война на Донбассе снова не перешла в горячую фазу.

"Санкции подхлестнули рост расходов в связи с агрессивным поведением России. Дальнейшую эскалацию удалось предотвратить коллективными действиями ЕС. Но снятие санкций без реализации Минских соглашений может оказать растормаживающее воздействие на конфликтующие стороны", - цитирует ARD экспертов Яниса Клуге и Сабине Фишер из "Фонда науки и политики".

Как сообщал OBOZREVATEL, очередной раз санкции против РФ Евросоюз продлил в июне 2019 года. Также ограничения на российские капиталы наложил Конгресс США — за вмешательство России в американские выборы.

При этом в Германии признали неизбежность газопровода Путина. Российский газопровод "Северный поток-2" — самый экологический и выгодный способ поставок природного газа в Европу, поэтому Евросоюз не сможет остановить реализацию проекта.

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