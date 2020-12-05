Самый глубокий анализ проекта Госбюджета, какой он только заслуживает: курс доллара, инфляция, ВВП и прочее

Я вам не скажу за все бюджеты. Я могу только об украинском. Никто не сдвинет меня с позиции, которую я занимаю достаточно давно: наш государственный бюджет – абсолютная фикция. Поэтому совершенно безразлично, какие в нем дефекты. Ибо все они всё равно – дефекты фикции.

– Ой, подождите, не убегайте, я хотела Вас спросить про бюджет, про наш новый Госбюджет, что Вы можете сказать, прокомментировать, как Вы оцениваете?

– Что?

– Бюджет! Государственный бюджет Украины! Новый! Готовится второе чтение! Это наш главный финансовый план!

– Ваш?

– Ну, не мой лично, но это главный финансовый план страны!

– А Стратегии-2030 Вам недостаточно?

(Я действительно её не понял. Такое впечатление, что говорит серьёзно. Где-то даже озабоченно. С микрофончиком, диктофончиком… Чтоб большей заботы у девочки не было!)

Будучи экономистом, а не туфтологом, всевозможной туфтой – даже такого высокого уровня – я заниматься не хочу. Как и делать вид, что это не туфта.

Ну вот, скажем, ВВП. Валовый внутренний продукт. Авторы бюджета честно предупреждают: это – при благоприятном прогнозе исцеления человечества и страны от пандемии. То есть всё – в зависимости от того, на что повлиять нельзя, в связи с чем и взятки гладки.

Хотя как раз взятки могут из-за инфляции обесцениваться и потому наверняка – в отличие от бюджетов – оговариваются в валюте. А "ЭТО" – и в гривнях сойдёт. Потратили 100 в январе при курсе 28, заработали 100 в декабре при курсе 40 – и в бюджете равенство доходов-расходов 100 = 100. Свое личное ОНИ так не считают. Но не вводить же им в бюджете понятие "январская гривня", "декабрьская гривня". И уже тем более – не использовать же иноземные валюты!

Впрочем, даже при всём при этом уравнять – хотя бы в плане! – всё равно уже не получается. Дефицит бюджета – превышение планируемых расходов над планируемыми доходами – статистика стыдливо считает в % всё к тому же ВВП (4,5 трлн). Так и получаются относительно "приличные" 6 %, а то и 5,5 %. Это, правда, тоже значительно превышает "безопасную норму" (3 %), но выглядит всё же не так катастрофично, как если бы сравнивали (исходя из обычной логики) расходы именно с доходами, а не разницу – с третьим показателем.

Так вот, планируемые расходы (1,33 трлн грн) превышают планируемые доходы (1,08 трлн) на 23 (двадцать три!) процента, а вовсе не на 5,5 %, как если разницу делить на третий показатель (ВВП).

Инфляция вроде как закладывается 7,3 % декабрь-2021 к декабрю-2020, или 8,1 % среднегодовая к среднегодовой. То есть когда хотят, то месяцы различают. Но что толку в этих цифрах, если специалисты еще не решили (несмотря на конкретный прогноз, который всё же в бюджете дали!), а будет у нас инфляция или, наоборот, дефляция?

Кстати, не факт, что второе лучше – американцам дедушки-бабушки еще успели рассказать дорузвельтовские подробности. С тех пор они, говорят, избегают слов "ой, у меня депрессия!" – чтоб не накликать…

Так вот, резкое сокращение товарной массы вследствие обещанного локдауна влечёт, конечно, инфляцию, но резкое (или даже ещё более резкое!) сокращение активного платежеспособного спроса влечёт уже, наоборот, дефляцию, о чем я уже писал, – вот эти две тенденции с противоположными следствиями и придут во взаимодействие – с не вполне ясным исходом.

Только при чём тут наш главный финансовый план страны? В нём же всё (см. выше) – на случай благоприятного скорейшего завершения пандемии…

Извините, а локдаун – это тоже на тот же благоприятный случай? Или одна рука пишет бюджет, а другая занята втихомолку локдауном? (Есть еще третья – она сочиняет Стратегию-2030.)

Хотя лучше всего цену всем цифрам проекта бюджета и ему в целом даёт число 64,6. Именно столько % (и это тоже благоприятный прогноз! Было ещё хуже: в 2020 г. – 68 %!) составляет общий государственный долг к всё тому же ВВП. То есть почти 2/3! Это цена и бюджету, и реальной независимости, и много чему еще…

Но не будем о грустном. Вся эта возня, всё это отношение к цифрам напомнили мне очень бородатый анекдот:

– А Фима-то в Париж уехал! – Та ты шо? А это далеко от Жмеринки? – Да где-то 150 миллионов километров… – И шо ж он в такую ГЛУШЬ забрался?

Да, не тот теперь Миргород, не та теперь Жмеринка, но неизменно наше отношение к цифрам. Потому что мне совсем недавно рассказывали именно так! Понимаю, что суть и соль анекдота не в этом, однако же путать расстояния от Парижа до Жмеринки и от Земли до Солнца как-то нехорошо. Всё же они отличаются примерно в 75 тысяч раз. Но бюджеты (не семейные – там всё серьёзно!) у нас пишутся именно с таким отношением к цифрам.

Знающие люди рассказывали, как в лихие 90-е корректировку очень многозначных длинных цифр (ведь тогда были ещё карбованцы и все были миллионерами!) в бюджетах Украины того времени начинали с поправки самой левой цифры, не трогая самые правые…

Не скажу, однако, что эта бумага никому не нужна. Она совершенно необходима для:

– предъявы МВФ (вы хотели бюджет? Его есть у нас! Дайте, пожалуйста, денег!);

– депутатов ("хотелки" – себе и регионам и ещё себе);

– общественного мнения (мы – как порядочные: у всех – бюджет, и у нас – бюджет, правила приличия все соблюдены, особенно если не читать и не смотреть цифры);

– и, конечно же, налогов! Они определяют доходы бюджета, но и сами от него зависят: всё налоговое законодательство наше связано с цифрами и всевозможными видами прожиточного минимума, а особенно – с минимальной заработной платой. Будет ли расти она фактически – вопрос отдельный и сложный (обычно всё заканчивается либо переводом на 1/2 (1/4? 1/8?) ставки, либо увольнениями, вот и всё повышение, но даже и его тоже немного замедлили: 6 тыс. – вроде-таки с 1 января 2021 г., а вот 6,5 тыс. – уже собираются не с 1 июля, а с 1 декабря 2021 г.); однако же для налогов (особенно для предпринимательского ЕСВ) ее, минимальной, официальный размер весьма важен (и это лишь одно из множества налоговых применений минзарплаты).

Кстати, а что это будут за 6 тыс. (средняя-2021 ожидается пока на уровне 13,6 тыс. грн), не зная курса, сказать трудно. Заложен-то благоприятный 29,1, да вот только знали ли, когда считали, что будет не Трамп, всемерно удешевлявший доллар (насколько Президент США мог вообще давить на всесильную ФРС), а Байден, который такого давления на ФРС оказывать, похоже, не собирается?

Ещё вопрос: как долго среди украинских налогов будет оставаться налог на прибыль, от которого освобождены, получается, 65 % предприятий ("упрощённые"/неприбыльные), не считая убыточных? И если его чем-то заменят, то когда, и не будет ли с налогом-преемником аналогичной ситуации? А главное – как это отражено в проекте Госбюджета? Или столь важные новации будут вноситься "по ходу года"?

Как-то не получается у нас с документом о Ключевых Валютно-финансовых Направлениях (сокращённо – КВН). Всё больше выходит какой-то финансовый фейк-фарс.

"Мы начинаем КВН. Для чего?" – была такая песня. Для чего – я рассказал.