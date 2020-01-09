Самая низкая за 6 лет экономист отметил важный нюанс с инфляцией в Украине

Инфляция в Украине по итогам 2019 года составила 4,1%. По данным Госстата, это самый низкий показатель за последние 6 лет.
Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
"Государственная служба статистики опубликовала итоговые данные по потребительской инфляции за 2019 год, по их расчетам она составила 4,1 процента, и это 6-летний минимум. Но при этом большинство людей считает, что цены растут более быстрыми темпами.Как думаете, почему так?", – написал Компаниец.
Владимир Компаниец
Владимир Компаниец
В комментариях под постом завязалась оживленная дискуссия по этому вопросу. Компаниец указал, что частично ощущения у людей о росте цен и тем, как видит инфляцию Госстат, расходятся потому, что методика расчетов инфляции и потребительская корзина устарели.
Инфляция в Украине
Как сообщал OBOZREVATEL, экономист назвал главные "ускорители" украинской экономики в 2019 году. Они обеспечили рост ВВП в третьем квартале года на $ 7,38 млрд.
В декабре 2019 года металлургия показала один из худших результатов работы за всю историю Украины.
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