Самая низкая за 6 лет экономист отметил важный нюанс с инфляцией в Украине

Инфляция в Украине по итогам 2019 года составила 4,1%. По данным Госстата, это самый низкий показатель за последние 6 лет.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

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"Государственная служба статистики опубликовала итоговые данные по потребительской инфляции за 2019 год, по их расчетам она составила 4,1 процента, и это 6-летний минимум. Но при этом большинство людей считает, что цены растут более быстрыми темпами.Как думаете, почему так?", – написал Компаниец.

Владимир Компаниец

Владимир Компаниец

В комментариях под постом завязалась оживленная дискуссия по этому вопросу. Компаниец указал, что частично ощущения у людей о росте цен и тем, как видит инфляцию Госстат, расходятся потому, что методика расчетов инфляции и потребительская корзина устарели.

Инфляция в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, экономист назвал главные "ускорители" украинской экономики в 2019 году. Они обеспечили рост ВВП в третьем квартале года на $ 7,38 млрд.

В декабре 2019 года металлургия показала один из худших результатов работы за всю историю Украины.

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