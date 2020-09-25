Рубль в России рекордно обвалился до уровня 2016 года

Ярослав Маркин Mакроэкономика 17:18, 25.09.2020 Обновлено: 17:18, 25.09.2020

Курс рубля в России в пятницу, 25 сентября, обвалился до рекордно низких отметок. В частности, стоимость евро впервые с февраля 2016 года превысила 91 рубль.

Стоимость доллара выросла 1,29 рублей – до 78,43 руб./$. А европейская валюта прибавила в цене 1,14 рублей – ее стоимость составила 91,14 руб./евро.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи по состоянию на 17:10 по киевскому времени.

Стоимость доллара на бирже.
investing.com
Стоимость евро на бирже.
investing.com

Как сообщал OBOZREVATEL, курс рубля в России в четверг, 24 сентября обвалился на фоне снижения цен на нефть и новых санкций, наложенных США на российских бизнесменов.

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