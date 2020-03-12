Рубль в России побил рекорд с 2016 года

Курс рубля в России продолжил падение – впервые с марта 2016 года он превысил критическую отметку в 74 руб./$. Это происходит на фоне обвала цен на нефть, пандемии коронавируса и начала экономического кризиса.

В момент открытия торгов на Московской бирже в четверг, 12 марта, курс доллара составил 74,05 руб./$. Накануне биржа закрылась с курсом 72,95 руб./$. Таким образом доллар подорожал на 1,10 руб.

Курс доллара в России Московская биржа

Также в России стремительно подорожало евро. Эта валюта подскочила до 83,45 руб. (потом немного пошла вниз), тогда как в среду торги закрылись с курсом 82,15 руб./евро. То есть, евро сразу подорожало 2,3 руб.

Курс евро в России Московская биржа.

При этом официальный курс валют в России, установленный Центробанком РФ на 12 марта – 71,47 руб./$ и 81,02 руб./евро.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

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В России в среду, 11 марта, продлилось падение курса рубля – в начале торгов доллар взлетел до 71,5 руб./$. На ситуацию даже не повлияли цены на нефть, которые выросли в ходе азиатских торгов.

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