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12 марта • обновлено в 09:52
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Рубль в России побил рекорд с 2016 года

1.9т
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Курс рубля в России продолжил падение – впервые с марта 2016 года он превысил критическую отметку в 74 руб./$. Это происходит на фоне обвала цен на нефть, пандемии коронавируса и начала экономического кризиса.

В момент открытия торгов на Московской бирже в четверг, 12 марта, курс доллара составил 74,05 руб./$. Накануне биржа закрылась с курсом 72,95 руб./$. Таким образом доллар подорожал на 1,10 руб.

Курс доллара в России

Курс доллара в России

Московская биржа

Также в России стремительно подорожало евро. Эта валюта подскочила до 83,45 руб. (потом немного пошла вниз), тогда как в среду торги закрылись с курсом 82,15 руб./евро. То есть, евро сразу подорожало 2,3 руб.

Курс евро в России

Курс евро в России

Московская биржа.

При этом официальный курс валют в России, установленный Центробанком РФ на 12 марта – 71,47 руб./$ и 81,02 руб./евро.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Мировой финансовый кризис Кризис в России Курс валют
Место
Россия
Теги
Новости России евро доллар рубль курс валют
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Ну теперь то уж точно, рашкефсе?)
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Хорошо, что гривна растет.
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