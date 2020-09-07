Рубль рекордно обвалился

Курс рубля на Московской бирже относительно евро обвалился до 90,02 руб./евро. Это рекордное падение российской валюты с февраля 2016 года.

За сутки цена евро выросла на 0,77%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 13:30 по киевскому времени в понедельник, 7 сентября.

А стоимость доллара к рублю выросла на 0,82% – до 76,23 руб./$.

Курс доллара на Московской бирже. investing.com

Курс евро на Московской бирже. investing.com

Официальный курс валют Центробанк России установил такой:

доллар – 75,18 руб.;

евро – 89,03.

Курс валют Центробанка РФ. cbr.ru

Почему рухнул рубль

Экономисты связали падение рубля с санкциями, которые угрожают России из-за ситуации с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил сайт Investing.com.

"Российская валюта останется под давлением, пока не прояснится ситуация с Навальным. Если Европа введет санкции против российских долговых бумаг, то они окажут влияние на российскую валюту. Если они не станут трогать ОФЗ, то санкционная тема против России будет исчерпана и рублю ничего не будет угрожать", – сказал аналитик "Альпари" Владислав Антонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что "есть много признаков" причастности России к отравлению Навального.

Также Маас допустил, что страна может изменить свою позицию к Россию по "Северному потоку-2". По его словам, на это может повлиять отказ РФ от расследования отравления Навального.

5 сентября стало известно, что власти Швеции выступили против введения санкций против российского газопровода "Северный поток-2", несмотря на то, что считают отравление оппозиционного политика Алексея Навального попыткой его убийства.

6 сентября сразу два министра немецкого правительства заявили, что введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2" зависит от ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

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