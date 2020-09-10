Рубль продолжил падать из-за новых данных об отравлении Навального

Ярослав Маркин Mакроэкономика 12:24, 10.09.2020 Обновлено: 13:03, 10.09.2020

Курс рубля в России в среду, 10 сентября продолжил падение из-за новых данных об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального

Доллар с момента открытия торгов подорожал на 23 копейки – до 75,54 руб./$. А европейская валюта прибавила в цене 41 копейку – до 89,37 руб./евро.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи по состоянию на 12:00 по киевскому времени.

Курс доллара на Московской бирже
investing.com
Курс евро на Московской бирже.
investing.com

Официальный курс валют Центробанк России на 10 сентября установил такой:

  • доллар – 76,07 руб.;

  • евро – 89,56.

Курс валют Центробанка РФ.
cbr.ru

Из-за чего упал рубль

Экономисты связали падение рубля с санкциями, которые угрожают России из-за ситуации с отравлением Навального.

После того, как Навальный вышел из комы, российская валюта немного укрепилась. Однако угроза санкций для Кремля и российского газопровода "Северный поток-2" все равно остается. Тем более, что немецкие военные фармакологи пришли к выводу, что Навальный был отравлен новой, более опасной версией ядовитого вещества "Новичок" и чудом остался жив.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября курс рубля на Московской бирже относительно евро обвалился до 90,02 руб./евро. Это рекордное падение российской валюты с февраля 2016 года.

8 сентября Германия отказалась единолично решать будущее российского газопровода "Северный поток-2". Решение о санкциях в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального должны принимать все страны ЕС.

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