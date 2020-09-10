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Рубль продолжил падать из-за новых данных об отравлении Навального

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Mакроэкономика
1,6 т.
Рубль продолжил падение из-за отравления Навального

Рубль продолжил падение из-за отравления Навального.

Курс рубля в России в среду, 10 сентября продолжил падение из-за новых данных об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального

Доллар с момента открытия торгов подорожал на 23 копейки – до 75,54 руб./$. А европейская валюта прибавила в цене 41 копейку – до 89,37 руб./евро.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи по состоянию на 12:00 по киевскому времени.

Курс доллара на Московской бирже

Курс доллара на Московской бирже investing.com

Курс евро на Московской бирже.

Курс евро на Московской бирже. investing.com

Официальный курс валют Центробанк России на 10 сентября установил такой:

  • доллар – 76,07 руб.;

  • евро – 89,56.

Курс валют Центробанка РФ.

Курс валют Центробанка РФ. cbr.ru

Из-за чего упал рубль

Экономисты связали падение рубля с санкциями, которые угрожают России из-за ситуации с отравлением Навального.

После того, как Навальный вышел из комы, российская валюта немного укрепилась. Однако угроза санкций для Кремля и российского газопровода "Северный поток-2" все равно остается. Тем более, что немецкие военные фармакологи пришли к выводу, что Навальный был отравлен новой, более опасной версией ядовитого вещества "Новичок" и чудом остался жив.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября курс рубля на Московской бирже относительно евро обвалился до 90,02 руб./евро. Это рекордное падение российской валюты с февраля 2016 года.

8 сентября Германия отказалась единолично решать будущее российского газопровода "Северный поток-2". Решение о санкциях в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального должны принимать все страны ЕС.

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