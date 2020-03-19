Рубль признали одной из самых нестабильных валют в мире

Российский рубль на фоне падения цен на нефть и эпидемии коронавируса стал второй самой нестабильной валютой в мире.

Он показал рекордные темпы падения по отношению к доллару США. Хуже ситуация только с мексиканским песо, говорится в материале Bloomberg.

Падение рубля

"Рубль упал более чем на 15% по отношению к доллару в марте, и российские облигации в национальной валюте являются третьими худшими по показателям среди 25 развивающихся рынков, которые отслеживаются индексами Bloomberg Barclays", – сказано в материале.

Там отмечают, что власти России не собираются идти на компромисс в "нефтяной войне" с Саудовской Аравией, а это значит, что в ближайшее время для российской валюты улучшений не предвидится.

В целом рубль с начала года по отношению к доллару упал на 20,5%. Колумбийский песо снизился на 20,4%. Рекордное падение – у мексиканского песо (21%).

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