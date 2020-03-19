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19 марта • обновлено в 11:45
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/ Mакроэкономика

Рубль признали одной из самых нестабильных валют в мире

1.6т
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Российский рубль на фоне падения цен на нефть и эпидемии коронавируса стал второй самой нестабильной валютой в мире.

Он показал рекордные темпы падения по отношению к доллару США. Хуже ситуация только с мексиканским песо, говорится в материале Bloomberg.

Падение рубля

Падение рубля

"Рубль упал более чем на 15% по отношению к доллару в марте, и российские облигации в национальной валюте являются третьими худшими по показателям среди 25 развивающихся рынков, которые отслеживаются индексами Bloomberg Barclays", – сказано в материале.

Там отмечают, что власти России не собираются идти на компромисс в "нефтяной войне" с Саудовской Аравией, а это значит, что в ближайшее время для российской валюты улучшений не предвидится.

В целом рубль с начала года по отношению к доллару упал на 20,5%. Колумбийский песо снизился на 20,4%. Рекордное падение – у мексиканского песо (21%).

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Курс валют Кризис в России Коронавирус
Место
Россия
Теги
рубль Новости России
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Хрювну даже за валюту не считают.
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Kom Himi
Kom Himi
Горелов Сергей, насмешил лапоть. Это в твоей новой метадичке написали?
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Горжусь нашей ГРИВНОЙ ! нашим Банком ! нашим Президентом ( Петром Алексеевичем) и Радой ! СУ ГС !
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