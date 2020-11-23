Украина может оказаться на грани банкротства и лишиться кредитов МВФ: "слуги" готовят новые правила учета для бизнеса

Украина уже несколько недель живет практически с "пустым кошельком". По итогам года, по разным оценкам, бюджет недополучит около 100-150 млрд грн. И хотя налоговая наполняет казну стахановскими темпами, перевыполняя план, денег катастрофически не хватает. Кабинет министров уже фактически объявил бюджетный дефолт (отсутствие возможности финансировать прописанные в бюджете расходы).

На этом фоне президент Владимир Зеленский собрал рабочую группу для пересмотра правил введения обязательного учета оборотов для физлиц-предринимателей. И если "слуги" в очередной раз решатся на эксперимент над страной, совсем скоро средств может не хватить даже на защищенные статьи: пенсии и зарплаты.

OBOZREVATEL проанализировал заявления политиков, позиции заинтересованных сторон, а также пообщался с рядом "слуг народа" и собрал главные новшества, которые могут фактически нивелировать честный учет оборотов и привести к бюджетному коллапсу.

Первое – нужно отменить п. 296.10 ст. 296 Налогового кодекса. Иначе РРО (регистраторы расчетных операций: кассовые аппараты и налоговые программы) должны устанавливать только те предприятия, чей доход превышает 1 млн грн. Но проверить доход без РРО будет невозможно. Если не отменить эту норму, сама идея введения учета будет нивелирована: те, кто скрывает обороты, продолжат это делать.

Второе – нельзя допустить переноса сроков введения РРО. Сейчас нет ни одной аргументированной причины переноса сроков запуска новых правил. Налоговая нагрузка после введения учета никак не изменится, более того, фискалы уже разработали бесплатные программы на телефоны, которые также служат в качестве РРО, учитывают все операции, направляют данные в налоговые и позволяют выдавать чеки. То есть деньги на покупку кассового аппарата тратить не обязательно. Единственное, что изменится, налоговая увидит реальные обороты компаний.

Третье – должны быть равные условия как для интернет-торговли, так и для обычных магазинов и киосков. Сейчас рабочая группа обсуждает варианты фискализации электронной коммерции. И если для них создадут отдельные условия, это фактически разрушит принцип равенства.

Четвертое – лимиты для "единщиков" нельзя привязывать к минималке. Отдельные "мыслители" предлагают закрепить обороты в минимальных зарплатах. Фактически это обречет украинцев на бедность: минималку уже давно нужно значительно повышать, в первую очередь для того, чтобы хотя бы частично вывести зарплаты из тени. Опыт 2017-го показал, что такой шаг позволяет наполнить налогами бюджеты всех уровней, а полученный эффект компенсирует дополнительные расходы на зарплаты бюджетников. Но если вместе с резким повышением минимальной зарплаты взлетят лимиты для физлиц-предпринимателей, это приведет к еще большей тенизации экономики.

Пятое – нельзя допустить отмену штрафных санкций за отсутствие РРО. Если при пересмотре правил уберут наказание за их нарушение, это полностью погубит саму идею введения справедливого учета. Без наказания стимула платить налоги, к сожалению, не будет. Налоговая культура в Украине оставляет желать лучшего. Далеко не все бизнесмены понимают, что уплата налогов – долг перед страной.

Шестое – нельзя отменять механизм "кэшбэка", который поддерживает "белый" бизнес. По новым правилам, украинец, который не получил чек, может пожаловаться в налоговую и вернуть себе стоимость товара. Такой механизм – лучший контроль. Это обяжет бизнес использовать регистраторы и не уклоняться от уплаты налогов.

Либо честные налоги, либо Украина останется без кредитов

МВФ уже дал понять, что кредита в этом году не будет. Вполне возможно, что транш затянется и в 2021-м. Если же обязательные РРО отменят, денег вообще не будет. Дело в том, что введение обязательного учета с 1 января 2021-го – одно из условий кредитной программы.

Программа с МВФ

Внедрение кассовых регистраторов также предусмотрено и в Меморандуме о макроэкономической помощи со стороны ЕС. То есть, если мы нарушим эти нормы, Украина вообще рискует остаться без поддержки в виде кредитов, экономика еще больше уйдет в тень, а страна окажется на грани банкротства.

Вместе с тем, если мы научимся честно платить налоги, можем вовсе обойтись без кредитов. Вот несколько наглядных цифр:

объем теневого оборота в Украине составляет 846 млрд грн (!), говорится в исследовании компании Ernst&Young;

занижение оборотов физлиц-предпринимателей (т.н. ФОПов) ежегодно приводит к потери как минимум 2,5 млрд грн, согласно отчету CASE-Ukraine. Реальная же цифра может быть в разы выше;

44,8% ВВП Украины находится в тени, говорится в оценках МВФ.

Если ввести справедливый учет оборота, сократить долю теневой экономики, Украина может получить больше, чем все кредитные транши МВФ вместе взятые.

Один из важнейших шагов на этом пути – обязательный учет оборотов физлиц-предпринимателей. Дело в том, что по закону они могут платить единый налог (и не платить все остальные), если их оборот не превышает определенные лимиты. Львиная доля "единщиков" уже давно получают больше и должна платить полные налоги. Но не делает этого. Отсутствие учета приводит к тому, что налоговой фактически нужно "верить на слово" – учитывать те обороты, которые им показывают. А эффективных методов контроля нет.

OBOZREVATEL продолжает следить за развитием событий. И в случае, если рабочая группа Зеленского примет решения, которые поставят под угрозу наполнение бюджета, сотрудничество с международными организациями и будущее всей страны – пофамильно назовет всех ответственных за такой шаг.