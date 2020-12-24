Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова подала иск против Совета Национального банка. Она требует отменить выговор, который еще несколько месяцев назад получила от работодателя. Таким образом, Екатерина Викторовна последовала примеру Юрия Витренко и стала вторым топ-менеджером, которая решилась на войну со своим же начальством.

В случае с Витренко, иск закончился полной победой: в ситуации вмешался Офис президента, Витренко выдали ценными бумагами 4 млн долларов, которые он требовал от "Нафтогаза", еще и назначили и.о. министра энергетики.

Рожкова же, в отличие от Витренко, деньги от Нацбанка покамест не требует. Вместо этого она в суде хочет доказать, что ее выговор – незаконный. Как уже писал OBOZREVATEL, в октябре за ее высказывания, которые подрывают доверия к НБУ и вредят имиджу страны, Совет регулятора уличил ее в нарушении деловой этики.

Рожкова подала в суд на НБУ

Чем закончится суд между Екатериной Рожковой и ее работодателем, покамест не известно. Однако, как показала практика, украинские менеджеры, несмотря на подпорченную репутацию, конфликт интересов и провалы в своей работе, умеют через суды давить на своих работодателей и добиваться желаемого.

Если при Витренко "Нафтогаз" стал убыточным, то из-за действий Рожковой десятки банков закрыли с нарушениями процедур, теперь они через суд восстанавливают справедливость. Кроме того, по Рожковой до сих пор продолжается уголовное разбирательство: она могла использовать служебное положение, чтобы помогать "избранным" банкам.

Несколько лет Нацбанк, когда надзором руководила Екатерина Викторовна, не закрывал "Платинум Банк" (хотя было за что). И такая лояльность легко объясняется: до работы в НБУ Рожкова была и.о. предправления этого банка. Фонд гарантирования вкладов даже подавал на нее в суд, чтобы взыскать 14,8 млрд грн которые она якобы помогла вывести (фактически украсть) акционерам. Суд иск оставил без рассмотрения.

Но и это еще цветочки. Несколько лет назад в сеть слили телефонные разговоры Рожковой с представителями разных банков. В том числе и "Платинумом". Вместе с бывшем председателем правления Дмитрием Зинковым она обсуждала, как увеличить стоимость залогового имущества банка (вероятно, с помощью махинаций с оценкой).

Несмотря на это, Рожкова продолжает работать в Нацбанке, она руководит целым рядом направлений, а теперь еще и судится с НБУ. Возможно, Екатерина Викторовна вдохновилась примером Витренко и также надеется, что благодаря противостоянию в судах сможет получить премию или новую должность?

Также остается вопросом, будет ли Рожкова судится с правоохранителями, которые сейчас расследуют возможные нарушения с ее стороны ("дело "Платинума") или с Фондом гарантирования вкладов, который пытался взыскать с нее миллиарды гривен? Похоже, Витренко может стать родоначальником нового явления. Если ты топ-менеджер госпредприятия, чиновник, из-за твоих действий организация терпит убытки, тебя выгоняют (как в случае с Витренко) или тебе выписывают выговоры (как в случае с Рожковой) – просто подай в суд на работодателя. А там, глядишь, и все само собой решится.

OBOZREVATEL продолжит следить за делом Екатерины Викторовны против Нацбанка и вскоре раскроет детали ее иска против работодателя. Продолжение следует...