Рожкова рассказала, запустит ли НБУ 'печатный станок'

И.о. главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать..

Об этом она сказала в интервью "Интерфакс-Украина". "Для команды НБУ запуск "печатного станка" - это одна из "красных линий", которую мы никогда не будем готовы перейти. Это противоречит всему, что мы делали до этого в течение шести лет. Наша задача - защитить граждан от обесценивания их сбережений, а не подвергнуть их инфляционному налогу", – сказала Рожкова.

Она отметила, что при этом эмиссия гривни происходит постоянно.

"Мы эмитируем гривню, когда: выкупаем валюту на рынке (только за прошлый год эта сумма составила эквивалент $8 млрд США); выдаем банкам рефинансирование; перечисляем свою прибыль в госбюджет. Такие операции являются рыночными и не приносят экономике вреда", – объяснила Рожкова.

Есть ли "пирамида ОВГЗ"

Также и.о. главы регулятора прокомментировала вопрос, есть ли в Украине так называемая "пирамида ОВГЗ", из-за которого, по мнению некоторых нардепов, может рухнуть украинская финансовая система.

"Депутаты противоречат сами себе. Ведь парламент проголосовал за новый бюджет. В нем предусмотрено расширение дефицита, который покрывается за счет новых заимствований. То есть, по сути депутаты разрешили Минфину новые заимствования, в том числе путем выпуска гособлигаций. А теперь за это критикуют", – сказала Рожкова.

Он объяснила, что благодаря тому, что в Украине низкая инфляция и низкая учетная ставка, Минфин занимает по цене от 7% до 10% годовых.

"Это рекордно низкие для нашей страны ставки. И тут же они говорят: "нет, это все неправильно", "это пирамида ОВГЗ", "а вы почему не участвуете в ней", "а кто в ней участвует?", "а кто размещает?", "зачем размещает?". Это выглядит плохо, если честно. И обидно. "Запустите печатный станок" и "пускай Минфин занимает дешевле" – это две противоречащие друг другу истории. Не может же быть, чтобы была высокая инфляция и низкие ставки. Этого не будет никогда", – сказала Рожкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Владимир Зеленский заявил, что уважает независимость Национального банка, но при этом курс доллара должен быть около 30 грн/$, а из-за дешевой валюты банкротятся предприятия-экспортеры. Идею искусственно обваливать гривню уже раскритиковали и экономисты, и бывшие чиновники.

Оснований для роста курса доллара в Украине нет, а НБУ пока не собирается запускать "печатный станок", хотя "пространство" для этого есть. Об этом сказал глава совета Нацбанка Богдан Данилишин.