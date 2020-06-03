Рост безработицы и бедности: в МВФ дали прогноз для 170 стран мира

Антон Малиновский Mакроэкономика 19:31, 3.06.2020 Обновлено: 20:07, 3.06.2020

В 170 странах мира прогнозируется увеличение безработицы, дефицит бюджета и прочие экономические проблемы из-за пандемии COVID-19.

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Об этом заявила директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. По её словам, сейчас существует очень высокий риск увеличения уровня бедности почти во всем мире.

"170 стран собираются закончить этот год с худшей экономикой, чем они начали. И мы уже прогнозировали увеличение долга, увеличение дефицита, увеличение безработицы. И есть очень высокий риск возникновения большего неравенства и большей бедности. Если мы не будем действовать", – предостерегла она.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава аналитического центра "ИНПОЛИТ" Сергей Быков заявил, что из-за пандемии по всему миру обострится голод и безработица.

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