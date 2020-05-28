Россия заморозила поставки газа в ЕС через Польшу

Россия не забронировала мощности "Ямал-Европа" на четверг (с утра 28 по утро 29 мая). Таким образом, уже второй день подряд транзит газа через Польшу в ЕС полностью остановлен.

Об этом, как сообщает Интерфакс, свидетельствуют данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System – GSA Platform. Немецкий газотранспортный оператор в своих данных подтверждает: реноминация (оперативная уточненная заявка) на прием газа на границе с Польшей на новый день равна нулю, а физический поток газа прекратился.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км от Торжка до Франкфурта-на-Одере был выведен на проектную мощность – 33 млрд куб. м в год – в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, а управляет – отдельный оператор польской ГТС Gaz System.

Долгосрочный контракт на транспортировку российского газа по магистрали "Ямал-Европа" закончился 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на газ в Европе установили новый антирекорд: 22 мая они упали сразу на 19% – с $45 до $34 за тысячу кубометров. Это более чем вдвое меньше, чем стоит его добыча и доставка из РФ.

27 мая Россия резко снизила прокачку газа через Польшу ("Ямал – Европа").

Началось строительство газопровода Baltic Pipe, который по дну Балтийского моря соединит норвежские месторождения в Северном море с Польшей через Данию. Это укрепит независимость ее и Украины от поставок из России.