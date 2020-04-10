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10 апреля • обновлено в 18:04
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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономики Все статьи автора

Россия сдалась, но сделку ОПЕК все равно провалили: как изменятся цены на нефть и что ждет Украину

25.3т
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Страны ОПЕК практически договорились о новой сделки по ограничению добычи нефти. Россия сразу же пошла на уступки, в то время как Мексика отказалась выполнять новые договоренности. В ситуацию вмешались США, которые согласились дополнительно снизить производство, чтобы компенсировать отказ своего соседа.

О том, как в ближайшее время изменится стоимость нефти в мире и как это повлияет на Украину – читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему цены на нефть снова обрушились?

Еще до того, как страны официально рассказали о результатах многочасовых онлайн-переговоров, одно из международных информационных агентств выпустило новость о том, что договоренность якобы уже удалось достичь.

В считанные минуты новость облетела СМИ по всему миру, а цены на нефть резко выросли почти на 8% – до $35,3, но буквально сразу же снова обвалилась до $31,8. Это произошло после того, как стало известно, что соглашения до сих пор нет. Мексика отказалась от предложения.

Какое предложение рассматривают:

  • на май-июнь сократить мировую добычу на 10 млн баррелей в день;

  • с июля по январь – на 8 млн баррелей;

  • с января 2021-го и по апрель 2022-го – на 6 млн баррелей.

Для большинства стран снижение составит 23%. Для Мексики, к примеру, это означало бы, что добывать придется на 400 тыс. баррелей меньше. И на такой шаг она не пошла. Переговоры сорвались, цены снова взлетели.

Россия сдалась, но сделку ОПЕК все равно провалили: как изменятся цены на нефть и что ждет Украину

Россия сдалась, но сделку ОПЕК все равно провалили: как изменятся цены на нефть и что ждет Украину

Сделки не будет из-за Мексики?

Без сделки в любом случае не обойтись. Сейчас без ограниченной добычи в мире наблюдается избыток нефти. В США уже появились отрицательные цены – производители готовы платить, чтобы у них забрали сырье. Такими темпами через несколько месяцев черное золото просто не будет, где хранить.

Министр энергетики Мексики Росио Нале Гарсия в своем микроблоге заявила, что готова пойти на снижение добычи. Но только на 100 тыс. баррелей в день, а не 400 тыс., как того требуют другие страны-экспортеры.

"Мексика в консенсусе по стабилизации цен на нефть на совещании ОПЕК предложила сокращение на 100 тыс. баррелей в день в течение следующих двух месяцев. С 1,781 млн баррелей добычи, о которых мы сообщили в марте 2020 года, мы снизимся до 1,681 млн баррелей в сутки", – написала она.

Позже стало известно, что США готовы дополнительно снизить добычу на 250 тыс. баррелей, чтобы частично покрыть отказ Мексики выполнять требования ОПЕК.

Что будет с ценами на нефть?

Первое – цены на нефть все равно будут оставаться на низком уровне. Как минимум до конца карантинных мер (а это, по всей вероятности, – май 2020-го).

Второе – ограничительных мер может оказаться недостаточно. Об этом, кстати, сейчас и думают инвесторы. Именно этот фактор подталкивает стоимость черного золота к снижению.

Нефтяная война

Нефтяная война

Аналитик Максим Пархоменко в комментарии OBOZREVATEL заявил: "До конца года цены на нефть будут постепенно восстанавливаться. Темпы восстановления будут зависеть от темпов снятия карантинных мер и восстановления экономической деятельности". Мол, стремительного роста не будет, а к концу года баррель будут продавать за $45.

Как это повлияет на Украину?

От стоимости нефти зависят цены на газ и бензин в Украине. Импортные цены на мировых, европейских рынках и курс валют – это основные факторы, влияющие сейчас на цены энергоресурсов. Ещё можно добавить соотношение спроса и предложения, погодные условия, а также то, насколько жестким и длительным будет карантин в связи с коронавирусом. Эти факторы очень взаимосвязаны.

Стоимость газа рекордно упала на мировом рынке – всего за месяц падение составило около 28%. Однако пока голубое топливо доходит до Украины, с учетом подорожания доллара, цена увеличивается. "На европейском рынке котировки резко понизились в конце марта – до 7 евро/Мвт-час. Предположительно, в апреле цены будут оставаться на этом же уровне, а это в пределах 4000 грн. на украинском рынке", – рассказывает OBOZREVATEL глава биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский.

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Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Мировые цены на нефть
Теги
газ бензин нефть
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Mega Death
Mega Death
За все заплатят американские сланцевиков. Прикольно будет наблюдать как мелкие частные нефтедобывающие компании, имеющие в своём распоряжении по 5-10 скважин, будут конкурировать с нефтью по 30-35 долларов))
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Petrenko Vadim
Petrenko Vadim
Сейчас лаптекопытные будут объяснять как оно полезно и на пользу.
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Mega Death
Mega Death
Petrenko Vadim, кому объяснять? Жителям самой нищей страны, которые кроме рапса и батраков ничего не экспортируют))
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Жопоголовые, вы хоть иногда иносми читайте, что бы понять кто кого нагнул!Дблы, блть...
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Экономика Mакроэкономика

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