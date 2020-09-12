Россия потратила на поддержку режима Лукашенко почти $120 млрд – СМИ

Cуммарные потери России на поддержку белорусской экономики за последние 25 лет, на протяжении которых страной управляет Александр Лукашенко, составляют как минимум $98,7 млрд в номинальных цифрах, а с учётом инфляции, в ценах 2019 года – $116,1 млрд

Об этом говорится в подсчетах, которые опубликовал российский сайт "Открыте медиа" в пятницу, 11 сентября.

Из чего складывается эта сумма:

через 1,5 года после вступления в должность президента Лукашенко получил первый подарок от России –списание задолженностей по разным соглашениям на $1,4 млрд;

В том числе Кремль "простил" Беларуси $471 млн внешнего долга.

заниженные цены на газ для Беларуси привели к потерям России в $40 млрд ;

при покупке "Белтрансгаза" (управляет газопроводами в Беларуси) "Газпром" переплатил как минимум $1,5 млрд ;

при торговле нефтью Россия недополучила более $50 млрд.

Сначала Беларусь "забывала" возвращать в российский бюджет экспортные пошлины, затем Лукашенко год за годом договаривался о льготных поставках нефти по разным схемам;

потеря $3,5 млрд, вызванная экспортом нефти под видом беспошлинных "растворителей и разбавителей" и неконтролируемым импортом беспошлинных белорусских сигарет в рамках "единого таможенного пространства РФ и Беларуси".

"По текущему курсу $116,1 млрд – это более ₽8,7 трлн, или 42% от запланированного на 2020 год бюджета РФ", – подсчитал сайт.

Сколько Россия потратила на поддержку Лукашенко openmedia.io

Не вся сумма потерь

Сайт утверждает, что это не полная сумма, в которую Кремлю обошлась поддержка президентства Лукашенко.

Во-первых, в оценку входят потери только от более-менее легко поддающихся оценке направлений, но есть и другие экономически невыгодные для России истории.

Во-вторых, Лукашенко по-прежнему находится у власти, а значит, счёт потерь России продолжит увеличиваться.

По подсчетам издания, если бы Кремль отказался от спонсорства режима Лукашенко, то за последние 10 лет бюджет 7 областей России, которые граничат с Беларусью, увеличился бы на 84%.

Сколько могли бы получить области РФ, которые примыкают к Беларуси. openmedia.io

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство России попросило крупнейшие банки РФ обеспечить деньгами банки Беларуси. Из-за протестов в стране в Кремле боятся повторения "украинского сценария" с белорусскими дочками российских банков.