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16 марта • обновлено в 09:20
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Россия потеряла 50 млрд: Путин внезапно признал ущерб из-за агрессии против Украины

1.7т
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Президент России Владимир Путин заявил о том, что из-за санкций РФ потеряла около 50 млрд рублей. Речь идет об ограничениях, которые принял ряд стран из-за российской военной агрессии в Украине.

"Да плевать на них, на эти санкции. Значит, по разным оценкам, мы потеряли где-то 50 млрд, но мы и заработали столько же", – заявил он в интервью ТАСС.

Владимир Путин

Владимир Путин

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"Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было, либо мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это всё. И это идёт нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу", – заявил президент РФ.

Также Путин заявил, что Европа из-за санкций якобы потеряла же столько же, что и Россия. "Конкуренция, она должна быть естественной, без всяких ограничений внешних. Но дело в том, что наши партнёры ведь тоже теряют примерно столько же. Европа примерно столько же потеряла, по их же собственным оценкам. Они теряют даже более чувствительные вещи", – сказал Путин.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Санкции против России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
санкции
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