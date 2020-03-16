Россия потеряла 50 млрд: Путин внезапно признал ущерб из-за агрессии против Украины

Президент России Владимир Путин заявил о том, что из-за санкций РФ потеряла около 50 млрд рублей. Речь идет об ограничениях, которые принял ряд стран из-за российской военной агрессии в Украине.

"Да плевать на них, на эти санкции. Значит, по разным оценкам, мы потеряли где-то 50 млрд, но мы и заработали столько же", – заявил он в интервью ТАСС.

Владимир Путин Скрин видео

"Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было, либо мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это всё. И это идёт нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу", – заявил президент РФ.

Также Путин заявил, что Европа из-за санкций якобы потеряла же столько же, что и Россия. "Конкуренция, она должна быть естественной, без всяких ограничений внешних. Но дело в том, что наши партнёры ведь тоже теряют примерно столько же. Европа примерно столько же потеряла, по их же собственным оценкам. Они теряют даже более чувствительные вещи", – сказал Путин.

Как писал OBOZREVATEL:

Недавно США включили в санкционный список SDN дочернюю трейдинговую компанию "Роснефти" Rosneft Trading. Причина ограничений – "материальное содействие" Венесуэле и ее государственной компании PDVSA.

Ранее четыре страны – Черногория, Албания, Норвегия и Украина – присоединились к санкциям, которые Евросоюз ввел против РФ за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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