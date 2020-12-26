Россия по решению Гааги обязана заплатить $57 млрд: Конституционный суд дал разъяснение

Конституционный суд России заявил, что правительство РФ может не исполнять решение международного арбитража в Гааге по делу ЮКОСа. Речь идет о выплате $57 млрд бывшим собственникам компании, у которых забрали активы.

Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на сайте суда. Активы крупнейшей нефтяной компании РФ достались госпредприятию Роснефть во главе с Игорем Сечиным – давним товарищем президента Владимира Путина. А бывший хозяин ЮКОСа Михаил Ходорковский был отправлен в тюрьму, откуда после 10 лет его освободили.

Конституционный суд опубликовал разъяснение своего постановления 2012 года № 8-П по проверке федерального закона "О международных договорах". Тогда суд разрешил применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения. А теперь же заявил, что выполнять такие обязательства не нужно.

Международный суд в Гааге занял сторону бывших собственников ЮКОСа и обязал правительство России выплатить многомиллиардную компенсацию. Однако решение до сих пор не выполнено и, вероятно, выполнять его не собираются.

В своем интервью журналисту Дмитрию Гордону Михаил Ходорковский заявил, что не будет добиваться выплаты указанной суммы, однако само решение было для него важно.

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