Россия не достроит "Северный поток-2", у нее нет технологий, – сенатор США

Россия не достроит "Северный поток-2", так как у нее нет для этого необходимых технологий. При этом вторая волна американских санкций "обрубит" все попытки завершить проект.

Об этом в интервью "Атлантического совету" заявил сенатор США Тед Круз, передает "Голос Америки". Как пояснил политик, по правилам для окончания строительства нужно получить сертификацию от третьей стороны. Но сделать это после введения новых санкций будет невозможно: ни одна международная компания на это не пойдет.

Кроме сертификации, новые санкции США также коснуться компаний, которые согласятся предоставить страховку "Северному потоку-2". И хоть Россия и пытается убедить в том, что запуск газопровода неизбежен, достроить его будет невозможно, уверен Круз.

"Они пытаются сказать Европе, что этот проект неизбежен. Хочу привлечь вас взглянуть на то, что россияне говорили год назад, когда Конгресс принял первую волну санкций. Они говорили то же, что санкции никогда не утвердят, и газопровода не избежать. Они были неправы тогда, они неправы сейчас. Этот проект не завершат", – сказал Тед Круз.

Сейчас, по словам сенатора, россияне пытаются модернизировать свои технологии и самостоятельно достроить газопровод. Но новые санкции "обрубят все попытки".

Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши. Его запуск может привести к потери миллиардов долларов на транзите голубого топлива. Стоимость "трубы" составляет около 9,5 млрд евро. Это один из самых дорогих проектов "Газпрома". В нем также участвуют и немецкие компании. Газ из России хотят поставлять напрямую в Германию.

Как сообщал OBOZREVATEL, российское судно "Академик Черский", которое должно достроить газопровод "Северный поток-2", покинуло немецкий порт Мукран – логистическую базу проекта. Трубоукладчик спустя месяц стоянки в Германии направился в российский город Калининград.

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.