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16 марта • обновлено в 14:52
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Россия лишилась газовой монополии: Украина впервые провела транзит между странами ЕС

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Оператор ГТС Украины доставил первые объемы газа между двумя европейским странами. Известный немецкий энергетический трейдер заказал транспортировки природного газа по маршруту Венгрия–Словакия. Таким образом, Россия потеряла свою монополию на транзит газа через Украину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба оператора. "Мы продолжаем внедрять новые услуги и искать новые возможности для использования мощной украинской ГТС. Объемы еще не очень большие, но мы уверенно развиваем восточноевропейский газовый хаб", – заяви гендиректор оператора Сергей Макогон.

РФ лишилась монополии: Украина впервые провела транзит газа между странами ЕС

Новая услуга транзита на короткие расстояния позволяет транспортировать газ между европейским странами (Польша, Словакия, Венгрия и в будущем Румыния) через территорию Украины.

"Начало предоставления этой услуги позволит активизировать торговлю газом между странами Восточной Европы и позволит дополнительно загрузить мощности украинской ГТС, которые после строительства Северного Потока-1 уже не используются в полном объеме. Также работаем над созданием виртуальных точек, упростит работу как смежным операторам, так и трейдерам в точках межгосударственных соединений. Сейчас открыты консультации по созданию единой виртуальной точки на украинском-польской границе", – заявил оператор.

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Тема
газопровод
Место
Украина
Тег
транзит газа
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А чего не пишут что оператор ГТС уже фактически начинает "пилить" трубу? Оптимизируя ее под мощности не более 40 лярдов.
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Иванов Иван
Иванов Иван
Аххаххххаааха))))) я бы даже сказал выдавили Газпром с европейского рынка!!! Жгите дальше!!!)))
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Горыныч Змей
Горыныч Змей
Виртуальная точка, виртуальный газ, виртуальный транзит)))
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