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Россия доставила ракеты в Украину: готовили "закладки" и транзит в "запрещенные" страны 

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Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины заблокировали международный канал поставки Россией оружия и боеприпасов в страны, в отношении которых действуют санкции ООН. Часть боеприпасов могли использовать для подготовки "закладок" на юге Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Правоохранители обнаружили ракеты 5В27Д к ЗРК С-125 "Печора", принадлежащие ОАО "Рособоронэкспорт", гранатометы РПГ-7, РПГ-18 и РПГ-22, противотанковые мины ТМ-62М, противопехотные мины МОН-100 и тротиловые шашки общим весом более 200 кг. Часть припасов хранилась в одном из украинских портов.

"По имеющейся информации, РФ использовала украинские порты, как транзитную "базу" для поставок вооружения в третьи страны. С началом российской агрессии этот арсенал мог быть использован спецслужбами России для создания так называемых "закладок" оружия на юге Украины для дестабилизации ситуации в регионе диверсионными группами, контролируемыми РФ", – сообщают в ведомстве.

Россия доставила ракеты в Украину: готовили "закладки" и транзит в "запрещенные" страны 

СБУ

По материалам СБУ проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

По инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины, санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

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Тема
Санкции против России
Место
Украина
Теги
санкции Новости России
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Что такое 200 кг? Это одного Вирастюка вооружить!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
)))животные...а без вас Россия не могла напрямую оружие доставлять в третьи страны)?
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Nemo Александр
Nemo Александр
Сидоров Андрей, не могла. Ваши ссыкливые обезьяны даже шевроны и другие знаки различия на форму боятся цеплять, а тут - оружие доставлять. Так что помалкивай, инфузория
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
а за ракеты - отдельное спасибо ! ибо нех уй!
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