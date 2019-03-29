Россия доставила ракеты в Украину: готовили "закладки" и транзит в "запрещенные" страны 

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины заблокировали международный канал поставки Россией оружия и боеприпасов в страны, в отношении которых действуют санкции ООН. Часть боеприпасов могли использовать для подготовки "закладок" на юге Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Правоохранители обнаружили ракеты 5В27Д к ЗРК С-125 "Печора", принадлежащие ОАО "Рособоронэкспорт", гранатометы РПГ-7, РПГ-18 и РПГ-22, противотанковые мины ТМ-62М, противопехотные мины МОН-100 и тротиловые шашки общим весом более 200 кг. Часть припасов хранилась в одном из украинских портов.

"По имеющейся информации, РФ использовала украинские порты, как транзитную "базу" для поставок вооружения в третьи страны. С началом российской агрессии этот арсенал мог быть использован спецслужбами России для создания так называемых "закладок" оружия на юге Украины для дестабилизации ситуации в регионе диверсионными группами, контролируемыми РФ", – сообщают в ведомстве.

СБУ

По материалам СБУ проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

По инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины, санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

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