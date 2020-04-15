Российский рубль существенно обвалился вслед за нефтью

Кирилл Лютый Mакроэкономика 00:41, 16.04.2020

Российский рубль вечером 15 апреля существенно подешевел по отношению к евро и доллару.

Как передает "Интерфакс", на фоне очередного обвала нефти рубль показал наихудший курс за неделю.

К 19 часам курс доллара составил 75,19 рублей. Это на два рубля больше, чем по итогам закрытия предыдущих торгов на Московской бирже. Евро стоит около 82 рублей, также подорожав почти на два рубля.

Индекс Мосбиржи упал более чем на 5%, опустившись ниже 2500 пунктов впервые со 2 апреля. Индекс РТС упал почти на 8%.​

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 15 апреля, цены на нефть сорта Brent упали ниже психологической отметки в $30.

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