Во всем мире дорожает нефть: как отреагировал рубль

В России колеблется курс рубля. На Московской бирже в среду, 20 мая, стоимость доллара снизилась на 12 копеек, до 72,42 руб./$. А вот по отношению к евро рубль просел.

Стоимость европейской валюты поднялась на 9 копеек – до 79,28 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 10:10 по киевскому времени.

Это происходит на фоне подорожания нефти и рекордных продаж валюты Центробанком РФ, который пытается закрыть дыру в бюджете, которая образовалась из-за нефтяной войны (убытки в $2,6 млрд в мае).

Курс валют в России на бирже

Курс валют в России на бирже

Официальный курс валют в России

На среду, 20 мая, Центробанк РФ установил такой курс валют:

доллар – 72,29 рублей;

евро – 76,16 рублей.

Официальный курс в РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам марта и апреля из-за падения цен на нефть РФ потеряла более $1 млрд (около 77,8 млрд рублей). Чтобы покрыть недостатки в казне, в Минфин РФ решили на эту сумму с 7 апреля по 12 мая продавать доллары – на 3,5 млрд руб. каждый день.

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