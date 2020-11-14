России придется совершить поворот, а с "нефтенной лошади" – слезть, – Чубайс

Александр Литвин Mакроэкономика 15:10, 14.11.2020 Обновлено: 15:31, 14.11.2020

Россия получает за счет экспорта нефти и газа около 40% бюджетных поступлений. При этом эра нефтепродуктов подходит к концу, слишком оптимистичные прогнозы власти ошибочны и стране придется "совершить поворот".

Об этом на корпоративном форуме "Горизонты" заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс, передает российское пропагандистское издание РИА Новости. "Как в известной ковбойской поговорке – "если лошадь сдохла, то с нее лучше слезть". Вот сдохла она или еще не сдохла?", – задался вопросом политик.

По его словам, сейчас прогнозы власти о будущем рынка нефти и газа слишком оптимистичны, что "преобладает над здравыми оценками". РФ придется совершить поворот. Огромные доходы от экспорта энергоресурсов могут остаться в прошлом.

Анатолий Чубайс – российский политик, который возглавляет государственную корпорацию "Роснано" и является официальным мультимиллионером. Он также известен как автор экономических реформ в 90-х.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре цены на нефть эталонных марок упали из-за роста числа новых заражений коронавирусом в мире. Brent опустилась до $42,23 за баррель, а WTI –до $39,98 за баррель.

В России признали, что рост мировых цен на нефть до $60 за баррель в ближайшие несколько лет маловероятен.

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