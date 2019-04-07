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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономикиВсе статьи автора

Резкий разворот доллара в Украине: что будет с курсом гривни 

2.4тЧитать материал на украинском

Курс доллара в Украине до 15 апреля может опуститься к отметке в 26,8 грн/$. Выборы, как ранее ожидалось, не оказали на гривню негативного влияния. Курс планомерно укреплялся несколько дней. А в следующие семь дней, если доллар и не снизится в цене, то, как минимум, имеет все шансы удержаться ниже психологической отметки.

OBOZREVATEL выяснил, что будет с курсом доллара в Украине и почему "держится" гривня.

Главное:

  • гривня будет укрепляться как минимум следующие 7 дней;

  • выборы не привели к девальвации;

  • чтобы удержать стабильный курс, НБУ может использовать валютные резервы.

Доллар провалился ниже психологической отметки

Еще несколько недель назад американская валюта продавалась по 27,3-27,4 грн/$, а вначале апреля опустилась до 26,9 грн/$. Несмотря на негативные ожидания участников рынка, которую в первую очередь были связаны с грядущими выборами, валюта осталась в стабильном диапазоне.

"4 апреля в первой половине дня наличный доллар незначительно снижался, а на межбанке столь же незначительно рос, что может говорить о краткосрочной стабилизации курса вблизи текущего уровня, вокруг которого он совершает небольшие колебания", – поясняет старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Резкий разворот доллара в Украине: что будет с курсом гривни 

Эксперт считает, что на межбанке до 14 апреля доллар будут продавать за 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн. Аналитик Егор Комов также уверен: в ближайшее время значительных колебаний на рынке не ожидается, при этом тенденция на укрепление гривни сохранится. Так, по оценкам Комова, украинцы смогут покупать американскую валюту за 26,8-27 грн/$.

"Сейчас знаковая отметка на рынке это не 27 грн/$, а 28 грн/$. Почему так? Потому что уже достаточное время курс ходит по узкому коридору, и верхняя черта упирается в 28 грн. Ближайшие семь дней нет никаких оснований для значительных колебаний. Гривня будет находится под отметкой в 27 грн/$", – отмечает Комов.

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В то же время финансовый эксперт Владимир Мазуренко считает, что даже при значительном превышении спроса над предложением курс доллара легко поднимется выше 27грн/$. "Я бы сказал, что это возможно, однако, вероятне все-таки будем иметь укрепление, а не снижение", – прогнозирует Мазуренко.

Что будет с курсом доллара в апреле

Руководитель аналитического отдела Forex Club Андрей Шевчишин уверен, что гривня в этом месяце будет колебаться в широком диапазоне от 27 до 28,5 грн/$. При этом он добавляет: Национальный банк будет пытаться удержать верхний диапазон в пределах 28 грн/$.

Главная же угроза для курса в апреле – новости о том, что Украина может не получить очередной кредитный транш МВФ в мае. Непосредственно на экономическую ситуацию в краткосрочной перспективе (учитывая достаточные золото-валютные запасы) это может не повлиять, однако, настроения участников рынка это изменит. А чем больше продавцов валюты и чем меньше покупателей, тем крепче гривня.

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"В условиях политической неопределенности и невыполнения части обязательств украинским правительством перед Международным валютным фондом по программе stand by, существует риск, что Украина не получит второй транш кредита в мае. В этом случае рыночные опасения относительно дальнейшей программы кредитования, окажут еще большее давление на гривну", – отмечает Шевчишин.

В то же время Владимир Мазуренко считает, что до конца августа ощутимой девальвации ожидать не стоит. Мол, несмотря на грядущий второй тур выборов, в апреле значимых изменений не произойдет.

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"Я бы обозначил очень скромный диапазон от 26,8 до 27,5 грн/$. Это, можно сказать, базовый сценарий. Конечно, если пройдут какие-либо потрясения, может быть и такое, что гривня покажет более слабые позиции. Но покамест попытки в связи с выборами нагнетать ситуации и спекулировать на курсе оказались неудачными", – уверен Мазуренко.

Что повлияет на курс доллара:

  • цены на мировых сырьевых рынках;

  • новости от МВФ о перспективах получить следующий транш в мае;

  • настроения участников финансовых рынков в связи с грядущим вторым туром выборов.

Чем хуже обстоят дела в мировой экономике, тем сложнее Украине удержать стабильный курс. Так, замедление роста ЕС, торговые войны между США и Китаем со временем приводят к снижению спрос на сырьевую продукцию на мировых рынках. А это также отражается на объемах валютной выручки Украины. А чем меньше валюты мы зарабатываем, тем дороже она стоит.

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Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
долларкурс валют
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Zaicenger Antuan
Zaicenger Antuan
ХЗ, а где связь между магазинами "Сельпо" и New York Stock Exchange
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