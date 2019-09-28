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28 сентября • обновлено в 11:16
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Революция с биткоином в Украине: в Кабмине сделали громкое заявление

2.3т Читать материал на украинском

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует легализировать криптовалюту в Украине.

Об этом на презентации бренда государства в смартфоне сообщил Александр Борняков, который будет назначен одним из заместителей министра, передает Лига.Нет. Он подчеркнул, что криптовалюты сейчас в Украине не запрещены, но и официального статуса у них нет. Поэтому, чтобы обезопасить, например, бизнес от обысков этот статус появится в государстве.

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Легализация стала одним из пунктов плана Минцифры. "Люди, которые занимаются этим (криптовалютой - ред.) должны выйти из "серой зоны" и начать платить налоги", – сообщается на презентации. Отмечается, что это нужно определить для того, чтобы "заработал майнинг" и в перспективе государство могло "заработать с трейдеров криптовалюты".

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2023 году. Криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года, цитирует эксперта Yahoo! Finance.

Ранее председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее,но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Теги
биткоин криптовалюта законопроект
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Shane Stas
Shane Stas
Если сделают прямой вывод крипты в Фиат через гос банки с автоматической комиссией не больше 5% в виде налогов, получит популярность. В противном случае. Трейдеры предпочтут легализовать в Европе и получить там паспорт )
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Ахаха зе придёт - всё деньги заберёт))) 73% обмажтесь улучшениями
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