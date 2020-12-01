Решение о локдауне еще не готовили, но транспорт должен работать в любом случае, – Степанов

Министерство здравоохранения Украины не будет выносить вопрос о введении локдауна на заседание Кабинета министров 2 декабря. При этом даже в условиях локдауна транспорт, считают в ведомстве, должен работать.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы такое предложение (о введении локдауна – ред.) на заседание правительства не выносили... Что касается завтра, то это не касается карантина. Там есть постановления о выделении дополнительных средств, в том числе нашим лабораторным центрам. То есть текущая работа", – сказал Степанов.

В то же время он отметил, что украинцев предупредят о введении жесткого карантина за 7-10 дней.

Кроме того, министр сообщил, что Минздрав не поддерживает идею прекращения работы общественного работу транспорта в период локдауна. По его словам, в этот период в транспорте вряд ли будет так называемый час пик, а потому нарушений карантина почти не будет. "С точки зрения эпидемиологии мы не считаем, что это повлияет на показатели заболеваемости – незакрытие транспорта. Ведь при таких условиях в транспорте не будет часа пик и все будут соблюдать меры, которые у нас существуют", – заявил Степанов.

Также, по его словам, ограничения работы транспорта создаст дополнительные проблемы медикам, чтобы добраться до работы.

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