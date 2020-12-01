Решение о локдауне еще не готовили, но транспорт должен работать в любом случае, – Степанов
Министерство здравоохранения Украины не будет выносить вопрос о введении локдауна на заседание Кабинета министров 2 декабря. При этом даже в условиях локдауна транспорт, считают в ведомстве, должен работать.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".
"Мы такое предложение (о введении локдауна – ред.) на заседание правительства не выносили... Что касается завтра, то это не касается карантина. Там есть постановления о выделении дополнительных средств, в том числе нашим лабораторным центрам. То есть текущая работа", – сказал Степанов.
В то же время он отметил, что украинцев предупредят о введении жесткого карантина за 7-10 дней.
Кроме того, министр сообщил, что Минздрав не поддерживает идею прекращения работы общественного работу транспорта в период локдауна. По его словам, в этот период в транспорте вряд ли будет так называемый час пик, а потому нарушений карантина почти не будет. "С точки зрения эпидемиологии мы не считаем, что это повлияет на показатели заболеваемости – незакрытие транспорта. Ведь при таких условиях в транспорте не будет часа пик и все будут соблюдать меры, которые у нас существуют", – заявил Степанов.
Также, по его словам, ограничения работы транспорта создаст дополнительные проблемы медикам, чтобы добраться до работы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 ноября во время совещания председателей фракций Верховной Рады обсуждался вопрос введения локдауну. Парламентарии отметили, что это чувствительный вопрос и они ждут конкретных дат от правительства.
В Кабмине заявили, что 2 декабря Минздрав предоставит свои выводы относительно введения карантина выходного дня. После этого правительство будет принимать решение о введении полного локдауна.
В "Слуге народа" исключают введение чрезвычайного положения или любых других жестких мер, кроме локдауна, из-за распространения коронавируса.