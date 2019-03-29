Рекордный взлет нефти за 10 лет: что происходит и чего ждать украинцам 

Цены на нефть в первом квартале 2019 года выросли на 27% (марка Brent) и на 31% (марка WTI). Это рекордное с 2009 года подорожание.

Аналитик ANZ Banking Group Дэниэл Хайнса уверен, что подорожание продлится так как "риски сокращения поставок довольно велики", передает "Интерфакс-Украина". На май установлены такие цены на лондонской бирже ICE Futures:

Brent – $67,82 за баррель;

WTI – $59,30 за баррель.

Нефть

Новости Цены на нефть пробили новую отметку

Главные причины такого скачка: сокращение добычи "черного золота" странами, которые экспортируют нефть (ОПЕК+), падение поставок нефти из Венесуэлы и Ирана из-за американских санкций. Позитивное влияние на нефтяной рынок может оказать соглашение между США и Китаем. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил ранее, что Штаты готовы вести переговоры с Пекином в течение недель и даже месяцев, чтобы добиться от Китая улучшения доступа иностранных компаний к рынку страны и защиты прав интеллектуальной собственности американских фирм.

Как уже писал OBOZREVATEL, непосредственно на Украину стоимость нефти не влияет. Однако, спустя несколько недель после подорожания "черного золота" также увеличивается стоимость нефтепродуктов (бензина).

Так, примерно восемь из десяти литров бензина, который можно купить на украинских АЗС, – импорт. Большую часть покупают в Беларуси, хотя цены привязаны к общеевропейским. Дорожает нефть на мировых рынках, растет стоимость светлых нефтепродуктов – увеличивается стоимость импортного бензина.

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

Российская Федерация может сократить объемы добычи нефти на 40%. Из-за санкций использовать новые технологии для разработки новых месторождений они не могут, а старые быстро исчерпываются.

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