Рекордный рост: появился неожиданный прогноз МВФ об экономике Украины

Международный валютный фонд обнародовал обновленный отчет World Economic Outlook, в котором рекордно улучшил показатели роста ВВП Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Он отметил, что в МВФ в очередной раз сделали неправильный расчет данных за прошлый год – аналогичная ситуация была и в 2018 году.
Компаниец навел статистические данные, опубликованные в 2018 и 2019 годах, которые прогнозируют изменения показателя ВВП в стране.
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Старый прогноз по Украине в World Economic Outlook October 2018 (млрд долларов):
2018 (прогноз) – 126,139
2019 (прогноз) – 132,928
2020 (прогноз) – 141,824
2021 (прогноз) – 151,760
2022 (прогноз) – 162,726
2023 (прогноз) – 174,316
Обновленный прогноз по Украине в World Economic Outlook April 2019 (млрд долларов):
2018 (предварительный расчет) – 124,603
2019 (прогноз) – 134,887
2020 (прогноз) – 147,17
2021 (прогноз) – 160,587
2022 (прогноз) – 174,93
2023 (прогноз) – 190,331
2024 (прогноз) – 206,733.
Иллюстрация
pixabay.com
Напомним, ранее Владимир Компаниец сообщил, что ВВП Украины за 2018 год превысил показатель 130 млрд долларов и составил 130,66 млрд долларов США.
Как писал OBOZREVATEL, МВФ предоставил прогнозы по росту ВВП в Украине на уровне Германии, Франции или Японии. Однако, экономист Евгений Невмержицкий отметил, что экономика страны очень зависит от субъективного фактора.
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