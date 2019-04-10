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Рекордный рост: появился неожиданный прогноз МВФ об экономике Украины

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Международный валютный фонд обнародовал обновленный отчет World Economic Outlook, в котором рекордно улучшил показатели роста ВВП Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Он отметил, что в МВФ в очередной раз сделали неправильный расчет данных за прошлый год – аналогичная ситуация была и в 2018 году.

Компаниец навел статистические данные, опубликованные в 2018 и 2019 годах, которые прогнозируют изменения показателя ВВП в стране.

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Рекордный рост: появился неожиданный прогноз МВФ об экономике Украины

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Старый прогноз по Украине в World Economic Outlook October 2018 (млрд долларов):

  • 2018 (прогноз) – 126,139

  • 2019 (прогноз) – 132,928

  • 2020 (прогноз) – 141,824

  • 2021 (прогноз) – 151,760

  • 2022 (прогноз) – 162,726

  • 2023 (прогноз) – 174,316

Обновленный прогноз по Украине в World Economic Outlook April 2019 (млрд долларов):

  • 2018 (предварительный расчет) – 124,603

  • 2019 (прогноз) – 134,887

  • 2020 (прогноз) – 147,17

  • 2021 (прогноз) – 160,587

  • 2022 (прогноз) – 174,93

  • 2023 (прогноз) – 190,331

  • 2024 (прогноз) – 206,733.

Иллюстрация

Иллюстрация

pixabay.com

Напомним, ранее Владимир Компаниец сообщил, что ВВП Украины за 2018 год превысил показатель 130 млрд долларов и составил 130,66 млрд долларов США.

Как писал OBOZREVATEL, МВФ предоставил прогнозы по росту ВВП в Украине на уровне Германии, Франции или Японии. Однако, экономист Евгений Невмержицкий отметил, что экономика страны очень зависит от субъективного фактора.

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Тема
Экономика Украины: прогнозы
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Теги
МВФЭкономика УкраиныВВП
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