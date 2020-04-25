В Украине фискальная реформа из-за отставки главы Государственной налоговой службы (ГНС) Сергея Верланова оказалась под угрозой.

Представители крупного и мелкого бизнеса обеспокоены возникшей ситуацией и уверены, что в стране могут сорвать важнейшие преобразования. Об этом Сергей Верланов заявил в эфире "Свободы Слова Савика Шустера".

"После этого решения я получаю множество звонков от крупнейшего бизнеса Украины, и малых предпринимателей. Они убеждены, что реформа под угрозой. Мое пожелание и месседж, независимо от того, кто будет нашими преемниками, удачи и вдохновения продолжать реформирование фискальных органов в соответствии с нашими международных обязательств", – подытожил Верланов.

Кроме того, по словам Верланова, Министерство финансов за последние два месяца ни разу не провело совещание, на котором могли бы обсудить вопрос доходов и расходов государственного бюджета.

"Давайте говорить фактами. За последние два месяца в Минфине не провели ни одного совещания по ликвидности. Это совещание, на котором обсуждают доходы и расходы. Мы не понимали, куда движется государство. Не акцентируется внимание на реформах ГНС. Меморандум с МВФ, с Европейким Союзом – там есть целые разделы по Государственной налоговой службе", – добавил Верланов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Максима Нефьодова уволили с должности главы Государственной таможенной службы Украины, а Сергея Верланова – с должности главы Государственной налоговой службы. Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабмина в пятницу, 24 апреля.