Реальный курс валют: The Economist назвал настоящую стоимость гривни

Британское издание The Economist признало, что гривня остается одной из самых недооцененных валют в мире. Реальный курс должен быть 10,33 грн за доллар.

Журнал опубликовал ежегодный рейтинг "индекса Биг Мака", согласно которому украинская валюта оказалась недооценена на 62% (то есть, ее обменный курс должен быть выше, чем сейчас). На этот факт обратил внимание в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Индекс Биг Мака показывает, сколько бургеров можно купить на одну и ту же сумму в разных странах. Это помогает определить "справедливый" валютный курс, основанный на покупательной способности.

"По их расчету гривня по паритету покупательной способности остается одной из самых недооцененных валют мира, она недооценена на 62% и ее реальный курс по паритету покупательной способности составляет 10,33 грн за доллар", – написал Компаниец.

По данным Биг Мак Индекс от Economist курс гривны – 10,33 грн/$ Facebook Владимира Компанийця

По данным Биг Мак Индекс от Economist курс гривни – 10,33 грн/$ Facebook Владимира Компанийца

Как сообщал OBOZREVATEL, в января 2020 года The Economist опубликовал ежегодный рейтинг "индекса Биг Мака", согласно которому украинская валюта оказалась недооценена на 58,1%. Реальный курс по покупательной способности должен быть в размере 10,05 грн/$ (год назад 9,68 грн/$).