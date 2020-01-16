Реальный курс валют: The Economist назвал настоящую стоимость гривни

Британское издание The Economist признало, что гривня остается одной из самых недооцененных валют в мире.

Журнал опубликовал ежегодный рейтинг "индекса БигМака", согласно которому украинская валюта оказалась недооценена на 58,1% (то есть, ее обменный курс должен быть выше, чем сейчас). На этот факт обратил внимание в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Индекс БигМака показывает, сколько бургеров можно купить на одну и ту же сумму в разных странах. Это помогает определить "справедливый" валютный курс, основанный на покупательной способности.

"Сегодня ночью всемирно известное издание The Economist опубликовало ежегодный рейтинг "Индекса БигМака", который сравнивает покупательную способность валют на базе стоимости стандартного БигМака. По данным The Economist, гривня остается одной из самых недооцененных валют мира, ее стоимость недооценена на 58,1% (в января 2019 года было 65,2%), а реальный курс по покупательной способности должен быть в размере 10,05 грн/$ (год назад 9,68 грн/$)", – написал Компаниец.

Индекс БигМака Владимир Компаниец

Самые недооцененные валюты мира по индексу БигМака:

1. Южноафриканский рэнд недооценен на 62%;

2. Российский рубль – на 61,2%;

3-4. Румынский лей – на 61%;

3-4. Турецкая лира – на 61%;

5. Азербайджанский манат – на 58,9%;

6. Малайзийский ринггит – на 58,9%;

7. Украинская гривна – на 58,1%;

8. Новый тайваньский доллар – на 57,5%;

9. Индонезийская рупия – на 57,4%;

10. Молдавский лей – на 54,4%.

Самые переоцененные валюты мира по индексу БигМака:

1. Швейцарский франк – на 18,4%;

2. Норвежская крона – на 5,3%.

Курс гривни

Как сообщал OBOZREVATEL, USNews&World Report вместе с университетом Wharton и BAVGROUP обновили общий рейтинг стран мира, в котором Украина оказалась на 68 месте из 73.

По данным Министерства развития экономики, Украина вошла в топ-5 крупнейших в мире экспортеров курятины.

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