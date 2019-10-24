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24 октября • обновлено в 18:08
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Рассчитывают на Россию? НБУ заложил в бюджет-2020 "газовые деньги"

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Нацбанк Украины в обновленном макроэкономическом прогнозе учел сохранение транзита российского газа через Украину в 2020 году в объеме около 50 млрд кубометров.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Эта проблема известна и, действительно, может быть сценарий, что на протяжении какого-то промежутка времени в следующем году не будет транзита по территории Украины", – сказал Сологуб.

При этом замглавы НБУ добавил, что в макроэкономический прогноз заложен объем транзита через Украину 50 млрд кубометров газа. Эта цифра рассчитана, исходя из обязательств "Газпрома" по поставкам газа перед своими покупателями.

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"Когда мы ставим транзит на 50 млрд кубометров в следующем году, мы исходим из оценок того, какие есть контрактные обязательства у "Газпрома", какие сейчас есть объемы в хранилищах и когда новые газопроводы будут введены в действие. И учитывая все эти факторы, для того, чтобы выполнить свои обязательства, мы видим что "Газпрому" придется прокачать через территорию Украины как минимум 50 миллиардов кубометров газа в следующем году, если он будет выполнять свои контрактные обязательства", – сказал Сологуб.

В НБУ, ссылаясь на заверения "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" сообщили, что даже если временная остановка транзита и произойдет, то это не повлияет на украинскую экономику.

Рассчитывают на Россию? НБУ заложил в бюджет-2020 "газовые деньги"

Как сообщал OBOZREVATEL, трехсторонние консультации по транзиту газа через Украину, которые проводят Украина, ЕС и Россия, показали возможность продвижения вперед.

Следующий этап переговоров между Украиной, Еврокомиссией и Россией по поводу транзита газа пройдет 28 октября.

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Темы
Экономика Украины: прогнозы Поставки газа в Украину
Место
Украина
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