Марченко пояснил, почему в бюджете-2021 расходы на Офис президента увеличили на 300 млн

В проекте бюджета на 2021 год увеличено финансирование некоторых ведомств, в частности, Офиса президента и Государственного бюро расследований.

Руководитель Министерства финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Радио Свобода" отметил, что ОП может получить дополнительно "300 млн гривен с плюсом".

"Я объясню. За последние годы, я думаю, что, наверное, за 5-6 лет, президенты Украины не считали необходимым заботиться об Офисе, думать о расходах Офиса и так далее. В связи с этим уровень зарплат служащих, а это люди, которые работают в Офисе президента, по сравнению с секретариатом Кабмина и аппаратом Верховной Рады, значительно ниже", – сказал министр.

При этом Марченко обратил внимание, что в ОП уже заявили о готовности сократить количество работников на 10%, чтобы уменьшить расходы на эту структуру и внести это сокращение в проект бюджета между первым и вторым чтениями.

На Банковой со ссылкой на главу Офиса Андрея Ермака в свою очередь отметили, что "считают недопустимым" увеличение расходов на содержание органов государственной власти во время кризиса.

По словам Марченко, финансирование ГБР увеличивается по сравнению с финансированием Национального антикоррупционного бюро из-за того, что "НАБУ было создано еще в 2015 году, и до этого времени бюджет НАБУ уже сформирован".

"Мы его четко понимаем, и мы индексируем на уровень инфляции, и мы индексируем действительно те вещи, которые необходимы", – сказал глава Минфина.

"ГБР – орган, который был создан достаточно давно. У них нет ни абсолютно обеспечения компьютерной техникой, и не набрано достаточное количество людей. То есть это вопрос чисто технический", – отметил он.

Напомним, проект госбюджета на 2021 год, поданный Минфином, на своем заседании 14 сентября утвердил Кабинет министров. В тот же день его внесли на рассмотрение в Верховную Раду.

На обеспечение деятельности президента и его Офиса предлагается заложить 1 млрд 269 млн гривен (на нынешний год было более 912 млн), на ГБР – 2 млрд 484 млн (было 1 млрд 417 млн гривен).

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сергей Марченко сообщил: если украинская экономика будет расти умеренно, то к 2040 году выплаты по ВВП-варрантам (ценным бумагам, расчеты по которым привязаны к росту ВВП) могут достичь $22 млрд.